V čase konsolidácie nie je možné znižovať spotrebnú daň na benzín, tvrdí premiér

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - V čase konsolidácie nie je priestor na znižovanie spotrebnej dane na benzín. Znamenalo by to výpadky v rozpočte vo výške niekoľko sto miliónov eur. Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).