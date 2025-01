Naši obchodníci by sa mali mať na pozore: Zvýšená DPH motivuje Slovákov nakupovať v zahraničí

(Zdroj: Getty Images)

Z výsledkov vyplýva, že viac ako štvrtina (27,3 %) občanov Slovenska nakupuje v zahraničí pravidelne a až 38,7 % príležitostne, aspoň raz ročne. “Ak k týmto číslam pripočítame takmer polovicu respondentov (47,5 %), ktorá plánuje určite (18,4 %) alebo pravdepodobne (29,1 %) zvýšiť frekvenciu svojich nákupov v zahraničí, Ministerstvo financií, aj naši obchodníci, by sa mali mať na pozore,” upozorňuje hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

(Zdroj: SCIO)

“Keby sa totiž tieto čísla potvrdili, mohlo by to v konečnom dôsledku priniesť podstatne menej prostriedkov do štátneho rozpočtu, ako rezort financií plánoval a zároveň by to znamenalo výrazne menšie tržby pre našich obchodníkov. Naopak, obchodníci z okolitých krajín, aj ich rezorty financií by sa mohli tešiť z príjmov, s ktorými možno v priebehu minulého roka ani nepočítali,” doplnil Klus.

(Zdroj: SCIO)

Prieskum nerozlišoval konkrétne kategórie tovarov a služieb, ktoré Slováci v zahraničí nakupujú. Nie je teda jasné, či sa zvýšený záujem týka prevažne potravín, drogérie, elektroniky alebo iných produktov. O tom, ako sa tento trend reálne prejaví v rôznych sektoroch, rozhodne až ďalší vývoj a analýzy ministerstva financií.