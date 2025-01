Slovenská vláda mala pomôcť s cenami energií len tým domácnostiam, ktoré to potrebujú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Takmer 70 % obyvateľov Slovenska si myslí, že vláda SR mala pomôcť s cenami energií len tým domácnostiam, ktoré to potrebujú. Viac ako 80 % opýtaných sa stotožnilo s výrokom, že predstavitelia vlády by mali popritom zvýšiť aj finančnú podporu domácnostiam s cieľom dosiahnuť energetické úspory, napríklad vďaka zatepľovaniu, výmene okien, inštalácii obnoviteľných zdrojov energie (OZE) či tepelných čerpadiel. Vyplýva to z nedávneho prieskumu zrealizovaného pre platformu Budovy pre budúcnosť.

"Rozhodnutie vlády pomáhať s cenami energií plošne, teda všetkým rovnako, nie je šťastné. Týždne sme sa snažili kompetentným vysvetliť, že plošná pomoc vo forme cenových stropov energií je iba vytváraním ilúzie ochrany najzraniteľnejších," povedala riaditeľka platformy Katarína Nikodemová, ktorá skonštatovala, že takáto forma pomoci má krátkodobý efekt a zaťažuje rozpočet verejných financií. Z prieskumu vyplynulo, že rovnaký názor ako odborníci zastáva aj verejnosť. S tvrdením, že vláda by mala pomôcť s cenami energií len tým domácnostiam, ktoré to potrebujú, súhlasila výrazná väčšina respondentov. Čím boli opýtaní straší, tým bola ich tendencia súhlasiť vyššia, doplnila platforma.

Prieskum zároveň ukázal, že preferencie voličov nie sú totožné s riešením, ktoré schválila súčasná vláda. S adresnou pomocou iba tým, ktorí sú v núdzi, súhlasilo 74,3 % voličov strany Hlas-SD, 73,3 % voličov SNS a 68,4 % voličov Smeru-SD. Vyšší podiel bol podľa platformy už iba medzi voličmi strán Demokrati (95,7 %), KDH (78,9 %) a SaS (76,4 %). Ešte vyšší podiel opýtaných vyjadril v prieskume súhlas s tým, že vláda by mala popri energopomoci zvýšiť aj finančnú podporu domácnostiam na dosahovanie energetických úspor. Analytik platformy Richard Paksi skonštatoval, že dáta opakovane vypovedajú o veľkom záujme domácností o dotačné programy na zatepľovanie domov a inštalovanie obnoviteľných zdrojov.

"Okrem tohto prieskumu je to aj skutočnosť, že v rámci hlavných dotačných schém sa dostupné zdroje blížia k úplnému vyčerpaniu. V programe Obnov dom je zrejmé, že aktuálna výzva z plánu obnovy bude z dôvodu veľkého záujmu tou poslednou. V programe Zelená domácnostiam, ktorý mal vyčlenené prostriedky do roku 2027, sa podarilo za prvých šesť mesiacov vyčerpať už viac ako 60 % peňazí. Vláda by mala využiť tento záujem a doplniť ďalšie prostriedky do týchto programov, aj z dôvodu urgentnej potreby znižovať spotrebu zemného plynu," pripomenul Paksi.