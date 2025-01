Šimečka po návrate z Kyjeva: Pootvorili sme dvere pre rokovania o tranzite plynu cez Ukrajinu!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Rokovanie o tranzite plynu cez Ukrajinu na Slovensko je možné, Ukrajina a jej prezident Volodymyr Zelenskyj sú pripravení o tom so slovenskou stranou rokovať. Ako výsledok piatkových (17. 1.) rokovaní s predstaviteľmi Ukrajiny to na sobotňajšej tlačovej konferencii uviedli predstavitelia PS.

Predstavitelia PS informujú o výsledkoch rokovaní v Kyjeve (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Hlavnou témou našich stretnutí a rozhovorov s prezidentom Zelenskym a zástupcami ukrajinskej vlády bol tranzit plynu a možnosti obnovenia tohto tranzitu," informoval predseda PS Michal Šimečka. "Je v našom vnútroštátnom záujme, ale aj ekonomickom záujme, aby sme mali dobré vzťahy s Ukrajinou a konštruktívne vyriešiť problém s tranzitom plynu," dodal. Podľa jeho slov prezident Ukrajiny je pripravený rokovať o otázke tranzitu. "Samozrejme, hovoríme o tranzite neruského plynu, ale takéto technické riešenie predpokladali aj medializované návrhy vlády," pripomenul Šimečka. Predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) vyzval, aby začal o konštruktívnej dohode na technickom riešení rokovať. Vyzval ho však na zmenu štýlu komunikácie.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Upozornil zároveň, že z rozhovoru s ukrajinským prezidentom vyplynulo, že to nebola ukrajinská strana, ktorá zmarila už predbežne dohodnuté riešenie, ako to tvrdí premiér. "Áno, rokovalo sa, ale zmaril to pán premiér svojou cestou do Moskvy a výpadmi voči prezidentovi Zelenskému," dodal líder opozičného hnutia. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok dodal, že na ukrajinskej strane bolo evidentne cítiť, že si vážia solidaritu a pomoc, ktorú Slovensko v ťažkej situácii poskytlo Ukrajine.

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Zároveň sú však sklamaní a rozčarovaní z výpadov a invektív, ktoré od koaličných politikov zaznievajú na adresu Ukrajincov, ktorí sa bránia cudzej agresii," dodal. Zároveň skritizoval "obrovskú ekonomickú pasivitu" súčasnej vlády. "Doteraz nikto z jej predstaviteľov nenavštívil Kyjev," upozornil. Zdôraznil, že intenzita a kvalita vzájomných slovensko-ukrajinských vzťahov majú význam pri spolupráci na obnove Ukrajiny po skončení vojenského konfliktu. Predstavitelia PS zároveň popreli slová premiéra Fica, že by v rozhovore s ukrajinskými predstaviteľmi vyjadrili podporu vstupu Ukrajiny do NATO. "O tomto nebola reč, deklarovali sme podporu integračných ambícií Ukrajiny v prípade EÚ, je to aj v našom ekonomickom záujme," dodal Šimečka.