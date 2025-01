Skupina poslancov z Hlasu-SD a PS odcestuje na rokovanie do Kyjeva

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Skupina poslancov zo strany Hlas-SD a hnutia PS odcestuje na rokovanie do ukrajinského Kyjeva. To sa má venovať integrácie Ukrajiny do medzinárodných štruktúr. Diskutovať na ňom budú aj o tom, ako vie byť SR partnerom Ukrajiny v prístupových rokovaniach. Avizoval to šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti SR Ján Ferenčák (Hlas-SD).