Dianie v opozícii dvíha obočie: Odvolávanie premiéra podporili takmer všetci, prečo progresívci váhajú?

Šimečkovci sa k opozičnému návrhu na odvolanie premiéra stále nevyjadrili jasne. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozícia má od začiatku nového roka viac ako dostatok príležitostí na to, aby kritizovala vládu. Z toho pramenia aj dôvody na rôzne odvolávania ministrov či iniciovanie mimoriadnych schôdzí. Najnovšie sa rozbehla veľká opozičná akcia, na ktorej konci by mala byť schôdza ohľadom vyslovenia nedôvery vláde. Tento krok učinili liberáli z SaS, ktorí už teraz môžu počítať s hlasmi matovičovcov z hnutia Slovensko či konzervatívcov z KDH. V prípade najväčšieho opozičného hnutia je však situácia mierne zamotaná a nie je isté, či by takúto schôdzu podporilo.