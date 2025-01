Opozícia tlačí na premiéra: Vyčíta Ficovi cestu do Moskvy aj nečinnosť pri vymáhaní škôd za plyn

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Miestami to bola fraška, hlavne tú prvú hodinu, keď rozprávali iba poslanci koalície a premiér Fico - strašne veľa rečí, ale reálne nič nepovedal. A to je podľa mňa to najpodstatnejšie, čo občania Slovenska potrebujú vedieť, či predseda vlády niečo vyrokoval svojím výletom do Moskvy, do Bruselu a tými nekonečnými tlačovkami a vyhrážkami voči Ukrajine, urážkami prezidenta Zelenského. Čo z toho majú ľudia na Slovensku? Lebo z toho, čo je verejne dostupné, vidíme, že nič," myslí si predseda PS a poslanec NR SR Michal Šimečka. Ako dodal, premiérova cesta do Ruska bola podľa neho netransparentná.

VIDEO

Vyjadrenie Michala Šimečku po zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Koalícia zneužila rokovaciu procedúru, tvrdí SaS

Opozičná SaS vyhlásila, že koalícia zneužila rokovaciu procedúru, aby sa Fico vyhol nepríjemným otázkam. Poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková (SaS) si myslí, že je to preto, lebo premiér opakovane klame. "Najskôr hovoril, že išlo o jeho súkromnú cestu. Dnes zaznelo, že bola verejná," upozornila s tým, že nerozumie, prečo Fico okolo cesty robil tajnosti. Marcinková sa na zasadnutí zároveň premiéra pýtala, či s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rokoval aj o návrate 50.000 ukrajinských detí z Ruska do vlasti. "Vyjadril sa, že o tomto nerokovali a nerokovali o tom preto, lebo Ficovi naozaj nezáleží na medzinárodnom práve," myslí si poslankyňa.

VIDEO

SaS po rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Milan Majerský hovoril o urážaní

Premiér podľa predsedu KDH a poslanca NR SR Milana Majerského opozíciu na výbore urážal. "Premiér ponížil takmer všetkých členov opozície, ktorí boli dnes na výbore, bol vulgárny," uviedol. Hnutie avizovalo, že bude za Slovensko na úrovni Európskej únie vyjednávať, pretože je súčasťou silnej frakcie v europarlamente.

VIDEO

Úvod zasadnutia Výboru NR SR pre európske záležitosti (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenula, že predseda vlády sa zodpovedá parlamentu. Namiesto toho, aby povedal, aké kroky podnikol, sa podľa nej uchýlil ku klamstvám. "Robert Fico dnes predviedol klasické svoje divadlo. Prišiel na výbor, nepovedal nič, zahmlieval, snažil sa rozprávať o tom, že rieši ceny plynu alebo rieši tranzit plynu, v skutočnosti nič nevybavil, nič nevyrokoval," uviedol predseda klubu hnutia Michal Šipoš.

Mimoriadne rokovanie výboru iniciovala opozícia po tom, ako Fico vycestoval na zahraničnú návštevu do Moskvy, kde sa stretol s Putinom. Opoziční poslanci na zasadnutie premiéra pozvali a chceli, aby im svoje kroky spojené aj so zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu vysvetlil.

Fico by mal vymáhať náhradu škody od Ruska za porušenie zmluvy o plyne

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal požadovať od Ruska náhradu škody za zastavenie plynu napriek platnej zmluve, ktorú so Slovenskom má. Uviedli to v piatok predstavitelia strany Za ľudí, ktorí zároveň skritizovali premiérove štvrtkové (9. 1.) rokovanie s predstaviteľmi Európskej komisie.

"K dodávkam plynu z Ruska treba uviesť, že ruský Gazprom sa zaviazal dodávať plyn Slovensku do roku 2034, kapacitu plynovodov cez Ukrajinu si ale objednal iba do roku 2024. Ukrajina napriek ruskej imperiálnej agresii zmluvy do poslednej sekundy platnosti dodržiavala. Zastavením dodávok Gazprom hrubo porušil platnú zmluvu so Slovenskom a je povinnosťou vlády vymáhať za porušenie zmluvy kompenzácie," uviedla opozičná strana.

VIDEO

Veronika Remišová a Michal Šipoš reagujú na rokovanie Výboru NR SR pre európske záležitosti (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ruský Gazprom by mohol podľa predstaviteľov strany na prepravu plynu využiť napríklad trasu cez Srbsko a Maďarsko, kde by mala mať ruská spoločnosť rezervovanú veľkú časť kapacity. Náhradu škody za porušenie zmluvy o plyne už vlani podľa strany vymohlo susedné Rakúsko. "Rakúsko koncom minulého roka vysúdilo od Gazpromu viac ako 230 miliónov eur ako kompenzáciu za porušenie zmluvy o dodávkach plynu. Keď náhradu škody dokázalo vyrokovať Rakúsko, musí to dokázať aj Slovensko," zdôraznila strana. V tejto súvislosti tak vyzvala slovenského premiéra, aby obhajoval štátne záujmy a podnikol kroky s cieľom získať odškodnenie od Ruska za hrubé porušenie zmluvy o dodávkach plynu.