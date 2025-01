Česko nám chce v otázke prepravy plynu podať pomocnú ruku: Slovenská vláda na ponuku zatiaľ nereagovala

(Zdroj: Getty Images, TASR - Martin Baumann, X/Lukáš Vlček)

PRAHA – Český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček ponúkol slovenskej vláde na konci minulého roka, v reakcii na zastavenie tranzitu plynu na Slovensko cez Ukrajinu, využitie českej infraštruktúry. Slovensko ale podľa jeho slov na českú ponuku prepravných a zásobníkových kapacít plynu stále nijako nereagovalo. Vlček to povedal v nedeľu v televízii Nova, pričom zároveň nevylúčil, že do Česka môže napriek uzavretiu východnej cesty stále prúdiť aj ruský plyn cez západ.

"Do dnes nemám žiadnu odpoveď," povedal Vlček. Podľa neho Slovensko teraz dodávky plynu do krajiny výrazne dotuje, navyše sa musí vyrovnávať s výpadkom ročných príjmov z tranzitu plynu. Česká ponuka podľa ministerstva priemyslu a obchodu platí pre nadchádzajúcu jar aj dlhodobejšie obdobie. Tamojšia plynárenská infraštruktúra je pritom podľa úradu pripravená začať prepravu plynu na východ okamžite bez nutnosti ďalších úprav.

Ukrajina začiatkom roka ukončila prepravu suroviny z Ruska do EÚ a do Moldavska, pretože vypršal päťročný kontrakt medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftohazom. Kyjev, ktorý už takmer tri roky čelí ruskej vojenskej invázii, platnosť tejto dohody nepredĺžil.

Najväčší predajca zemného plynu v krajine, štátom kontrolovaná spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), už skôr oznámila, že využíva diverzifikačné kontrakty na nákup plynu. SPP za dôležitú označila prepravnú trasu plynovodom TurkStream cez Turecko, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko, ktorým možno prepravovať ruský aj azerbajdžanský plyn. V minulosti SPP využil tiež trasy z Chorvátska či Talianska.

Česko už nie je od ruského plynu nijako závisle

Česká republika teraz čerpá plyn zo západu, cez Nemecko tam tečie najmä plyn z Nórska a LNG z terminálu v Holandsku. Ešte na konci minulého roka tvoril drvivú väčšinu dodávok do ČR plyn z Ruska, ktorý tiekol cez Slovensko.

Vlček však povedal, že nie je možné vylúčiť, že časť súčasných dodávok plynu do Česka môže tvoriť aj ruský plyn. Pripustil, že by mohol byť súčasťou zmesi v dodávkach, ktoré do ČR tečú zo západu. "Ak sa európske štáty nezhodnú na jednotnom postupe, môže sa do Európy ruský plyn stále dostávať," povedal minister. Zdôraznil, že Česko ale už nie je od dodávok z Ruska nijako závislé, a nie je tak ani Ruskom vydierateľné.

České zásobníky plynu sú podľa piatkových dát ministerstva priemyslu a obchodu naplnené na 58 percent. Je v nich vyše 2,02 miliardy metrov kubických plynu, medziročne menej ako v rovnakom období vlani. Vtedy bolo v zásobníkoch takmer tri miliardy metrov kubických plynu, naplnené tak boli na 84 percent.