Realitný trh by mal rásť aj v roku 2025: Očakáva sa aj zvyšovanie cien

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Realitný trh sa v tomto roku vyvíjal priaznivo a dostal sa znovu na rastovú trajektóriu. V rastovej fáze by mal zotrvať aj v roku 2025. V budúcom roku sa aj vplyvom konsolidačných opatrení očakáva zvyšovanie cien nehnuteľností, možný je dvojciferný medziročný nárast. Zhodnotil to analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.

archívne video Premiér Robert Fico hovorí o pripravenosti na výstavbu štátnych nájomných bytov (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

"Realitný trh sa zo svojej podstaty vyznačuje veľkou zotrvačnosťou. Pokiaľ sa dostal v roku 2024 bez váhania do rastovej fázy, zotrvá v nej aj v roku 2025. Nič nenasvedčuje, že by to mohlo byť inak. Ceny nehnuteľností zvýšia aj konsolidačné opatrenia vlády. Domácnosti, ktoré ašpirujú na hypotéku, by to však mali zvládnuť. Platy ľuďom budú rásť a možnosti financovania nehnuteľností sa vplyvom nižších úrokov na úveroch budú zlepšovať. Sadzby na hypotéky by sa mali pohnúť od štyroch k trom percentám," priblížil analytik.

Realitný trh sa v roku 2024 podľa Kubrického vyvíjal priaznivo, keď sa znovu dostal na rastovú trajektóriu. K obratu došlo už začiatkom tohto roka, keď ceny nehnuteľností prestali stagnovať a začali mierne rásť. "Samotný odraz od cenového dna prebral kupujúcich z letargie. Prestali vyčkávať a vstúpili na trh, čo podporilo ďalšie zdražovanie," zhodnotil analytik. Doplnil, že podiel na oživení obchodovania mala aj Európska centrálna banka, ktorá počas roka štyrikrát znížila kľúčové úrokové sadzby.

Analytik predpokladá, že ceny nehnuteľností poskočia smerom nahor

"Na jeseň sa rozkývali aj záujemcovia o nehnuteľnosť, ktorí plánovali kúpu až v roku 2025. Predpokladané zvýšenie DPH z 20 % na 23 % od januára 2025 ich presvedčilo, že niet na čo čakať, lebo byty a rekonštrukcie budú už iba drahšie," uviedol Kubrický s tým, že na realitný trh vplýval aj priaznivý vývoj ekonomiky s rastúcou zamestnanosťou a rastom miezd.

Analytik predpokladá, že v roku 2025 ceny nehnuteľností po troch rokoch poskočia smerom nahor. Naposledy totiž ceny výraznejšie rástli v decembri 2021, pripomenul. "Realitný boom, pri ktorom by sa ceny zvyšovali o desiatky percent, nás síce nečaká, dvojciferný medziročný rast však nebude prekvapením. Napokon už tento rok vidíme, že Realitný barometer Realitnej únie SR, ktorý monitoruje ceny bytov v krajských mestách, je po 11 mesiacoch v pluse 10,2 %," priblížil. Bytová výstavba zostáva v útlme. Ponuka nových bytov sa v roku 2025 veľmi zvyšovať nebude, Kubrický však predpokladá rast dopytu po bývaní.