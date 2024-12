Dojímavý odkaz prezidenta SR Petra Pellegriniho: Po stretnutí s ťažko chorými deťmi NESKRÝVAL SLZY

Prezident SR pri návšteve Centra pre deti a rodiny v Banskej Bystrici. Počas rozhovoru vypustil slzy (Zdroj: SITA/AP/Jakub Julény/Topky.sk)

BANSKÁ BYSTRICA - So želaním šťastných a pokojných vianočných sviatkov zavítal na Štedrý deň do banskobystrického Centra pre deti a rodiny prezident SR Peter Pellegrini. Stretol sa so zamestnancami, ktorí sa aj v tento sviatočný deň starajú o ťažko telesne i mentálne postihnuté deti.