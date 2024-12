Nepáčila sa mu nová regulácia parkovania, ľudí nabádal na strieľanie do policajtov! Prišli mu zaklopať na dvere

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook - Mestská polícia Košice)

DUBNICA NAD VÁHOM - Vyhrážal sa mestským policajtom, vyzýval ľudí, aby si kúpili zbraň a strieľali do policajtov, tí mu potom zaklopali na dvere. Nespokojný obyvateľ Dubnice nad Váhom sa nové cestné pravidlá a pokuty rozhodol riešiť svojsky, no vypomstilo sa mu to.