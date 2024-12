Ďalšia rana pod pás motoristom tesne pred Vianocami: Výrazné zdražovanie palív! Slová analytika nepotešia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Ladanifer)

BRATISLAVA - Týždeň pred Vianocami sa motoristi opäť so smútkom v očiach pozerali na tabule čerpacích staníc. Dôvodom je ďalšie zdražovanie palív, a to v prípade benzínu až o 2 centy na liter. Podľa analytika by však ceny palív mali byť v najbližšom období stabilné. Aké sú teda ceny benzínov či nafty?