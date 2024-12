Slovenské a žiadne iné! Minister varuje na VIDEU: Bič na taxikárov a bolťákov začne platiť už o pár dní

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Taxíky budú môcť od 1. januára 2025 jazdiť po slovenských cestách len so slovenskými evidenčnými značkami. V prípade nedodržania nariadenia môže taxikárom hroziť pokuta od 100 do 15 000 eur. V prípade opakovaného porušenia sa môže pokuta vyšplhať až do 50 000 eur alebo hroziť aj odňatie taxikárskej koncesie. V pondelok to vo videu na sociálnej sieti pripomenul minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).