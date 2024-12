Odkaz vláde už posielajú aj pekári: Situácia je neudržateľná! Chýbajú stovky zamestnancov

(Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Pekárom na Slovensku chýba viac ako 1500 pracovníkov. Ak by sa zopakovala chrípková epidémia ako v minulom roku, museli by pristúpiť k ešte výraznejšiemu obmedzovaniu dodávok ako počas minuloročnej chrípkovej sezóny.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) navrhuje vláde riešiť zdanenie práce u výrobcov základných potravín, najmä však príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a štátne sviatky. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

"V tomto roku sa, našťastie, nezopakovala situácia z predvianočného obdobia roka 2023, keď pre dosahy masívnych odchodov pracovníkov do predčasného dôchodku a pre silnú epidémiu respiračných ochorení museli mnohé pekárne odmietať objednávky a rušiť pracovné zmeny, lebo nedokázali zabezpečiť personál.

Nemôžeme sa na to však každú jeseň a jar spoliehať. Štát síce výrazne zvyšuje minimálnu mzdu, ale zo zvýšených príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky si berie späť stále viac ako polovicu. Táto situácia nie je dlhodobo udržateľná, ak chceme mať na Slovensku stabilizované ceny potravín. Náklady na prácu tvoria v pekárskom sektore cez 50 %," povedal Lapšanský.

archívne video

Zdražovanie pekárenských výrobkov dávajú za vinu aj štátu, zväz pekárov bije na poplach (Zdroj: Topky)

Zdôraznil, že sektor pekárov, cukrárov a cestovinárov je vôbec najväčším zamestnávateľom v slovenskom potravinárstve, kde dáva prácu viac ako tretine všetkých zamestnancov. Len samotný SZPCC má cez 520 členov zo všetkých okresov krajiny a zastupuje viac ako 12 200 pracovníkov od remeselných, cez stredné až po priemyselné pekárne.

"Slovensko má aktuálne historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti. Novo vyhlasované podpory pre potravinárov preto nemôžu obsahovať podmienky zvyšovania počtu kmeňových zamestnancov. Ak má byť slovenské potravinárstvo efektívne a konkurencieschopné, potrebuje investovať do moderných technológií, ktoré, prirodzene, vyžadujú menej pracovnej sily, ale o to viac kvalifikovanejších ľudí. Ak by na to budúca štátna politika nereflektovala, nielenže sa nepohneme z miesta, ale potravinárstvo a potravinová sebestačnosť Slovenska budú upadať," dodal Lapšanský.

Uzavrel, že investičný dlh slovenského potravinárstva presahuje jednu miliardu eur. Potrebné je preto podporovať nielen poľnohospodárov, ale najmä spracovateľský sektor - potravinárov.