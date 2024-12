Rokovací poriadok parlamentu bude iný: Čo všetko sa zmení?

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Návrhy na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu by mohli byť hotové do 15. januára. Vyplýva to z vyjadrenia podpredsedu Národnej rady (NR) SR a šéfa SNS Andreja Danka. O skracovaní času na vystúpenie v rozprave sa podľa neho zatiaľ nehovorilo, nastavené lehoty sú podľa neho dostatočné. Zdôraznil tiež potrebu prijať etický kódex poslanca NR SR.