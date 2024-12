Plánujete zmeniť zdravotnú poisťovňu? Zmenu treba do 8. januára nahlásiť zamestnávateľovi

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA - Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť to svojmu zamestnávateľovi do 8. januára 2025. Ak ich má viac, musí zmenu nahlásiť každému. Vyplýva to z informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a všetkých troch zdravotných poisťovní, ktoré zverejnili na webe.