Prezident Pellegrini podpísal viaceré zákony! Hovorí aj o dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zopakoval zároveň vieru v to, že sa zákon napokon nebude musieť aplikovať v praxi. "Pevne verím, že zvíťazí zdravý rozum a zodpovednosť za slovenských pacientov a že zákon, ktorý som sa na základe všetkých okolností na ochranu slovenských pacientov rozhodol podpísať, nebude musieť vláda nikdy využiť," povedal. Za oprávnené považuje obavy, ako bude vyzerať situácia v zdravotníctve po 1. januári 2025, keďže lekárski odborári nie sú ochotní sa dohodnúť a situáciu upokojiť. Je si vedomý toho, čo sa dá alebo nedá na rokovaniach dosiahnuť. Upozornil, že na niektoré veci treba viac času, v tomto smere vyzval lekárov, ktorým sa zároveň poďakoval, že zodpovedne pristúpia k slovenským pacientom.

archívne video

Prichádza postupne čas, aby vláda rozhodla o novej nemocnici v Trnave, tvrdí prezident (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Dal "zelenú" povinnosti deklarovať hotovosť pri preprave cez hranice

Do legislatívy sa zavádza povinnosť deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútornú hranicu Európskej únie. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú v piatok podpísal prezident Peter Pellegrini. Informovala o tom prezidentská kancelária.Po novom sa bude tiež môcť neuposlúchnutie výzvy príslušníka finančnej správy na oznámenie prepravy hotovosti v sume presahujúcej 10.000 eur alebo uvedenie nesprávneho údaju o sume posudzovať ako priestupok. Zavádza sa aj pojem osoba usadená vo vysokorizikovej krajine. Precizujú sa tiež povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov a pri vypracovaní programu vlastnej činnosti povinnej osoby.Novela nadobudne účinnosť od 15. januára.

Podpísal novelu posilňujúcu kompetencie ÚDZS pri ozdravných plánoch

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa rozšíria kompetencie súvisiace s ozdravným plánom. Zdravotnej poisťovni ho bude môcť po novom nariadiť aj v prípade straty, v dôsledku ktorej výška jej vlastného imania klesla pod minimálnu hodnotu základného imania. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú v piatok podpísal prezident Peter Pellegrini, ako informovala prezidentská kancelária. Súčasťou schválenej novely je aj plnenie záväzkov z memoranda s lekárskymi odborármi z roku 2022.

Novela rieši aj problém tzv. mŕtvych duší, teda poistencov, u ktorých možno predpokladať, že nežijú, ale v registroch nie je údaj o ich úmrtí. Zavedú sa nové dôvody pre zánik poistného vzťahu - vek nad 105 rokov, nečerpanie zdravotnej starostlivosti za posledných päť rokov, neexistencia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom, neexistencia komunikácie zdravotnej poisťovne s poistencom a dlhodobý poistný vzťah k jednej poisťovni. Po novom bude poskytovanie informácií o dočasných pracovných neschopnostiach zdravotným poisťovniam povinné pre Národné centrum zdravotníckych informácií, nie zamestnávateľa. Novelou sa ustanovuje aj legislatívny rámec pre poskytovanie tzv. benefitov zdravotnými poisťovňami. Úprava má rovnako poskytnúť legislatívnu oporu pre zverejňovanie metodík v prípade, ak dôjde k prepočtu úhradového mechanizmu podľa klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín (DRG).

Novela má tiež zabezpečiť prístup chudobou ohrozených skupín obyvateľstva, ktoré sú dlžníkmi alebo osobami bez domova, k agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Poslanci parlamentu schválili aj pozmeňujúce návrhy. Podľa koalície sa tým plnia záväzky memoranda. Zavádza sa napríklad povinnosť zverejňovania tzv. štandardných zmlúv na webe Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Ďalším pozmeňujúcim návrhom sa mení zákon o zdravotných poisťovniach. Zavádza zverejňovať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v konsolidovanom znení iba vtedy, ak výška úhrady za zdravotnú starostlivosť prevyšuje jeden milión eur za rok.

Do tejto novely sa presunuli viaceré časti novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Spresňuje sa napríklad jedna z činností zdravotnej poisťovne týkajúca sa poradenstva. Pre zabezpečenie kontroly limitov verejných výdavkov sa ustanovuje povinnosť pre zdravotné poisťovne zverejňovať na webe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Upravuje sa tiež minimálna sieť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Upraviť sa má výmena údajov medzi zdravotnými poisťovňami a úradom pre dohľad formou priamej integrácie, čiže elektronicky.

Prezident podpísal zmenu legislatívy na podporu finančných záujmov EÚ

Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v piatok novú legislatívu, ktorá má viesť k podpore a zvýšeniu efektivity ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ). Mení sa aj zákon o prokuratúre, Trestný zákon i Trestný poriadok. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. Do zákona o prokuratúre sa ukotví osobitný organizačný útvar závažnej kriminality. Jeho úlohou má byť zabezpečenie riadneho výkonu pôsobnosti prokuratúry najmä v ochrane finančných záujmov EÚ. A to najmä v oblasti riadenia, usmerňovania a kontroly činnosti podriadených prokuratúr pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom.

V Trestnom zákone sa novou právnou úpravou mení ustanovenie o treste za dovoz tovaru. V súčasnosti zákon hovorí o treste odňatia slobody na jeden až päť rokov za to, ak niekto "vo väčšom rozsahu" skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú pri dovoze tovaru. Po novom bude trest platiť vtedy, ak niekto nezaplatí clo alebo inú platbu "v rozsahu najmenej 10.000 eur". Zmena rozsahu skutkovej podstaty trestného činu reflektuje požiadavku európskej smernice. Do Trestného zákona pribudli aj ďalšie zmeny, ktoré zahŕňajú úpravu základných zásad ukladania sankcií a trestov tak, aby bol kladený dôraz na odňatie výnosov z trestnej činnosti a na ochranu finančných záujmov EÚ. Nanovo sa preto upravujú v prípade trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy podmienky obligatórneho ukladania trestu odňatia slobody, upustenia od potrestania, podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a premlčania.

Vylučuje sa aj použitie trestného činu marenia výkonu správy daní, ak páchateľ tým istým konaním spáchal niektorý zo závažnejších daňových trestných činov. Ide o legislatívne zakotvenie subsidiarity trestného činu marenia správy daní voči ostatným daňovým trestným činom. Zmeny sa premietnu aj do zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Základné zásady trestného konania dopĺňa zásada, že "orgány činné v trestnom konaní a súdy dbajú v trestnom konaní na náležitú ochranu finančných záujmov Európskej únie". V zákone o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry sa vďaka novej legislatíve vytvára povinnosť na zabezpečovanie špecializovaného vzdelávania prokurátorov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie. Nová právna úprava bude účinná dňom vyhlásenia.

Po novom sa budú môcť využívať digitálne preukazy

Od roku 2025 budú môcť Slováci využiť aj elektronické verzie dvoch základných a najviac používaných dokladov - občianskeho preukazu a vodičského preukazu. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorou sa mení aj zákon o občianskych preukazoch. Novelu v piatok podpísal prezident Peter Pellegrini. Informovala o tom prezidentská kancelária. "V tejto súvislosti sa zmenami v zákonoch vytvárajú základné legislatívne predpoklady na vytváranie digitálnych verzií v mobilných zariadeniach, ako aj na ich overovanie kontrolnými orgánmi," vysvetlil dôvody úpravy rezort vnútra.Možnosť vytvorenia si digitálnych verzií oboch preukazov by nemala nijako meniť zaužívané procesy vydávania fyzických dokladov. "Predpokladom na vytvorenie digitálnej verzie oboch preukazov bude najskôr ich vydanie vo fyzickej podobe. Z právneho hľadiska sú digitálne verzie v návrhu zákona definované ako rovnopisy, čo znamená, že ide o doslovné odpisy fyzických dokladov, s čím sú spojené aj akékoľvek dôvody neplatnosti či nemožnosti ich používať," dodalo ministerstvo.

V prvom štádiu by sa digitálne verzie oboch dokladov mali používať len pri policajnej kontrole okrem hraničných kontrol, kde sa podľa medzinárodných predpisov musia vyžadovať doklady spĺňajúce dané fyzické predpoklady. "V praxi pôjde predovšetkým o využívanie tejto možnosti pri kontrolách vykonávaných hliadkami poriadkovej, dopravnej a železničnej polície," objasnilo ministerstvo. V ďalších fázach projektu sa ráta s rozšírením funkcionalít i dostupnosti pre tretie osoby.

Prezident odobril priestupkovú legislatívu, horné hranice pokút sa zvýšia

Horné hranice sadzieb pokút za priestupok proti majetku sa zvýšia. Vyplýva to z novely priestupkového zákona, ktorú v piatok podpísal prezident Peter Pellegrini. Koncom novembra ju schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Pellegrini uviedol, že po prijatí legislatívy sa krádeže v obchodoch už neoplatia. "Súčasné horné hranice (331 eur v neskrátenom konaní, 33 eur v blokovom konaní a 250 eur v rozkaznom konaní) nie sú dostatočné. V priestupkovom konaní sa prerokúvajú aj priestupky proti majetku, pri ktorých bola spôsobená škoda, ktorá je vyššia ako maximálna pokuta, ktorú možno uložiť (331 eur). Súčasná horná hranica pokuty je preto neprimerane nízka a nemá pre potenciálnych páchateľov odradzujúci účinok," skonštatovali predkladatelia.

Horná hranica sadzby pokuty sa má po novom v neskrátenom konaní zvýšiť na 1400 eur, v blokovom konaní na 500 eur a v rozkaznom konaní na 1000 eur. Sadzby sa sprísnia aj v prípade priestupkovej recidívy páchateľa, teda pokiaľ sa priestupku proti majetku dopustí opakovane počas 12 mesiacov. V takomto prípade bude horná hranica pokuty stanovená na 2000 eur a v prípade rozkazného konania na 1500 eur. Novela má byť účinná od februára budúceho roka.

Odobril nové pravidlá na vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ

Vydávanie náhradného cestovného dokladu Európskej únie (EÚ) sa bude riadiť novými pravidlami. Vyplýva to z novely zákona o cestovných dokladoch, ktorú v piatok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Informovala o tom prezidentská kancelária.Náhradný cestovný doklad EÚ definuje nová legislatíva ako cestovný doklad s obmedzenou územnou a časovou platnosťou ohraničenou účelom cesty, ktorým je návrat do vlasti alebo iného štátu pobytu, so štandardnou dĺžkou platnosti najviac 15 dní. "V mimoriadnych prípadoch môže byť náhradný cestovný doklad vydaný aj s dlhšou časovou platnosťou," vysvetlil rezort vnútra.

Novela definuje aj poplatok za vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ. Má byť vo výške 50 eur. Na danú sumu sa má zvýšiť aj poplatok za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu a na 100 eur za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. Zvýšia sa aj ďalšie konzulárne poplatky tak, aby boli deliteľné piatimi a nebolo nutné používať mince.