Majitelia dronov majú zo zákona objektívnu zodpovednosť, uviedli z veliteľstva Vzdušných síl

BRATISLAVA - Majitelia dronov majú zo zákona objektívnu zodpovednosť a ako dôkaz o spáchaní správneho deliktu môže byť použitý aj záznam získaný na diaľku. Priestupok tak úrady môžu riešiť, aj keď na mieste nikoho nekonfrontujú. Zodpovedá za to zároveň viacero bezpečnostných zložiek. Uviedol to Mário Malatinec z oddelenia bezpečnosti letov veliteľstva Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.

Počet vzletov dronov bez povolenia podľa Malatinca narastá. "Cena tých dronov rapídne klesá a je dostupnejšia pre širokú verejnosť. Trochu nám chýba osveta v oblasti používania bezpilotných prostriedkov zo strany civilných orgánov," uviedol.

Operátor dronu by si mal vždy overiť, v akom priestore sa nachádza a zistiť si, či je na let s dronom potrebné povolenie alebo nie. Pomôcť mu v tom môže tzv. VFR mapa na stránke Letových prevádzkových služieb či aplikácia občianskeho združenia Mám dron. Všeobecne však platí, že v blízkosti letísk nie je možné vykonať let dronom bez príslušných povolení a koordinácie so stanovišťami riadenia letovej prevádzky.

Upozornil tiež, že pokiaľ chce operátor dronu lietať v priestoroch, kde je potrebný písomný súhlas Ministerstva obrany SR, musí oň požiadať 20 dní vopred. "Možno sa niektorým ľuďom zdá, že tento termín je dlhý, avšak k vašej žiadosti sa vyjadrujú všetky dotknuté zložky ministerstva obrany," uviedol Malatinec.