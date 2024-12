Európski farmári sa nemusia obávať dohody EÚ s krajinami Mercosur, tvrdí Šefčovič

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Slovenský eurokomisár koncom minulého týždňa v Montevideu po boku predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej dohodol podpis desaťročia chystanej dohody. Obavy spojené s dohodou už vyjadrili európski poľnohospodári. V pondelok protestovali v Bruseli a proti sa stavajú najmä Francúzsko, Taliansko a Poľsko.

archívne video

Tlačová konferencia po stretnutí rokovania ministra pôdohospodárstva so zástupcami farmárov (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Šefčovič tvrdí, že nie je dôvod na obavy. Podľa neho ide o investične historicky najväčšie partnerstvo medzi EÚ a krajinami Mercosur. "Hovoríme o vyše 700 miliónoch spotrebiteľoch, o obrovskom obchode, ktorý ročne presahuje 84 miliárd eur. Predpokladáme, že aj vďaka tejto dohode sa zvýši objem obchodnej výmeny o 20 až 30 percent," povedal. Preto chce ubezpečiť európskych a aj slovenských poľnohospodárov, že EK v rámci dohody pristupovala veľmi obozretne k citlivým komoditám.

"Pre citlivé komodity ako je dovoz hovädzieho či kuracieho mäsa, sa kvóty pohybujú na úrovni 1,4 - 1,5 percenta európskej spotreby. Ak pri hovädzom mäse sa spotreba pohybuje na úrovni vyše šesť milión ton ročne, dovozná kvóta pre všetky štyri krajiny Mercosur je 99.000 ton. To sú zhruba dva steaky na obyvateľa EÚ na jeden rok," vysvetlil Šefčovič.

Podľa jeho slov to určite nemôže spôsobovať problémy európskym farmárom. EÚ tiež do dohody zaviedla prísne európske fytosanitárne normy pre vývozcov z Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja. "Takže tie obavy ktoré som videl v médiách, ohľadom využívania hormónov či antibiotík, sú absolútne nepodložené. Pre nás je to neakceptovateľné a je to odrazené aj v tejto dohode," opísal.

Súčasťou dohody je aj takzvaná "ručná brzda", mechanizmus, ktorý má zabrániť vzniku nerovnováhy na jednotnom trhu EÚ z pohľadu dovozu agrokomodít z krajín Mercosur. To by v praxi znamenalo zastavenie dovozu komodít ohrozujúcich trh EÚ, pričom EK podľa neho pripravuje aj konkrétne finančné opatrenia pre takúto situáciu.

"Chceme mať poistku pre takéto prípady, ktoré nepredpokladáme, a ktorá bude vo výške minimálne jednej miliardy eur. Myslím si, že obavy poľnohospodárov boli vypočuté," povedal Šefčovič. Pripomenul, že so zástupcami európskeho agrosektora sa často stretával vo svojej predchádzajúcej funkcii v EK a vyjadril nádej, že keď si poľnohospodári podrobne preštudujú detaily obchodnej dohody s Mercosur, ich obavy poľavia.