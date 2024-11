Výber daní by mali popri doterajších zlepšiť ďalšie opatrenia, uviedol minister Kamenický

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Výber daní na Slovensku by mali pomôcť zlepšiť okrem doterajších ďalšie opatrenia. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) a prezident finančnej správy Jozef Kiss pri predstavení plánu boja proti daňovým únikom. Opatrenia, ktoré možno podľa Kamenického rozdeliť na tzv. ústretové, motivačné a podporné, by mali pomôcť zvrátiť nepriaznivý vývoj hospodárenia štátu.