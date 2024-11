Slovensko zvažuje vyslanie vojakov do Kosova v reakcii na eskaláciu napätia s Srbskom, avizuje minister Kaliňák

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Slovensko sa po 15 rokoch vráti do misie spojeneckých síl NATO v Kosove (KFOR). Je dôležité, aby boli dostupné objektívne informácie, ktoré si SR môže vymieňať s partnermi v Aliancii. Do KFOR pôjde sprvu 60 vojakov, mandát sa postupne môže zvýšiť až na 150 vojakov. Minister obrany SR Robert Kaliňák to povedal v stredu počas návštevy Srbska.