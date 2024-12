Do Kosova by mohlo ísť 150 vojakov a viac ako 80 kusov techniky, informuje Ministerstvo obrany

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Martin Havran)

BRATISLAVA - Do Kosova by v rámci misie Severoatlantickej aliancie KFOR mohlo ísť 150 profesionálnych vojakov a viac ako 80 kusov techniky. Vyplýva to z návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR, ktorý Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

"Dĺžka trvania mandátu na vyslanie príslušníkov OS SR do operácie KFOR sa navrhuje od schválenia vyslania do ukončenia operácie KFOR. Príslušníci OS SR budú plniť úlohy v operačnom priestore KFOR, to je na území Kosova," uviedol rezort v materiáli.Z materiálu vyplýva, že v rámci veliteľských štruktúr KFOR by mohlo Slovensko vyslať do 15 príslušníkov, v rámci národného veliteľského a podporného prvku 20 príslušníkov. Do Kosova by vláda mohla vyslať aj maximálne 110 príslušníkov určených na zabezpečenie základne, patrolovanie či logistiku. Odísť by s nimi mohlo aj maximálne päť vojenských policajtov.

Vláda zároveň plánuje vyslať maximálne 60 kusov kolesovej techniky, 20 kusov pásovej techniky, dva osobné automobily či 300 ručných a dlhých zbraní.O návrate slovenských vojakov do Kosova informoval počas návštevy Srbska minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Slovenskí vojaci pôsobili v misii KFOR od roku 1999 do roku 2010. Celkovo sa v rámci misie vystriedalo 2004 príslušníkov Ozbrojených síl SR.