Vláda prerokuje v stredu aj dva návrhy súvisiace s plnením plánu obnovy

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Dva návrhy súvisiace s aktuálnym plnením Plánu obnovy a odolnosti má v stredu prerokovať vláda. Ide o reformu posudkovej činnosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj elektronizáciu procesov evidencie cudzincov. Obidve právne normy navrhuje kabinet Národnej rade (NR) SR prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, keďže by mali byť schválené do konca roka.