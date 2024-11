AKTUÁLNE Téma nájomných bytov znova ožila! Fico zásadne mení pravidlá: Prezradil detaily

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Štát podporí výstavbu cenovo dostupných nájomných bytov v primeranej kvalite, a to spoluprácou so súkromnými investormi. V prvých dvoch zmluvách ide o záväzok 1000 bytov. Zoznam záujemcov bude viesť štátna agentúra na podporu bývania. Uviedol to v piatok premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) na tlačovej konferencii.