Rada pre rozpočtovú zodpovednosť očakáva budúci rok mierne lepší deficit ako vláda na tejto úrovni

Na snímke zľava vedúci oddelenia rozpočtových analýz a prognóz Pavol Majher, predseda RRZ Ján Tóth a člen RRZ Juraj Kotian (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) po zhodnotení vládou predloženého návrhu rozpočtu, ktorý ešte musí schváliť parlament. Kabinet v ňom očakáva schodok na úrovni 4,7 % HDP. Dosiahnutie deficitu je však podľa RRZ realistické iba vtedy, ak vláda nebude čerpať rezervu na nové výdavky.

"Avšak pre roky 2026 a 2027 už tradične chýbajú v návrhu rozpočtu opatrenia na splnenie tých cieľov, ktoré si vláda stanovila. To znamená potrebu dodatočnej konsolidácie v budúcich rokoch až niekde na úrovni 1,9 % HDP alebo takmer 3 miliardy eur," vyčíslil na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda RRZ Ján Tóth.

aktuálne video

Deficit verejných financií pre rok 2025 4,7% HDP je realistický, pre roky 2026 a 2027 chýbajú v návrhu rozpočtu opatrenia (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Vďaka tomu, že konsolidačný balíček súvisiaci s rozpočtom na budúci rok obsahuje zväčša trvalé opatrenia, návrh rozpočtu podľa rady zlepšuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií o 1,4 % HDP. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa tak zníži z pásma vysokého rizika na hornú hranicu zóny stredného rizika.

Tóth zároveň upozornil, že bez dodatočnej konsolidácie vláda nedodrží nominálny limit výdavkov, ktorý rozpočet obsahuje. "Odchýlky pre tento a budúci rok nie sú až také veľké, v tomto roku je to niečo cez 300 miliónov eur, v budúcom roku okolo 114 miliónov eur. Následne táto odchýlka vzrastie až k vyše dvom miliardám eur v rokoch 2026 a 2027, pretože tam chýbajú vyšpecifikované opatrenia," priblížil.

Rozpočtová rada prezentovala v súvislosti s rozpočtom viaceré odporúčania. Prvé sa týka rezervy, ktorá vznikla prijatím konsolidačných opatrení a nepoužila sa na zníženie deficitu. Vláda by podľa RRZ nemala touto rezervou financovať nové výdavky, ale len kompenzovať existujúce riziká, ktoré rada vidí v daniach a zdravotníctve.

aktuálne video

Dodatočná konsolidácia by sa nemala odkladať až na volebný rok 2027, odporúča RRZ (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Zároveň si myslíme, že dodatočná konsolidácia by sa nemala odkladať na volebný rok 2027, ale čo najviac ju sústrediť do roku 2026. Vzhľadom na politický cyklus, ale aj na možnosť čerpať prostriedky z plánu obnovy, ktoré sú zatiaľ dostupné len do roku 2026 a ktoré by mohli tlmiť krátkodobý negatívny dopad konsolidácie," vysvetlil Tóth.

Pre stabilizáciu dlhu do konca volebného obdobia, čo je deklarovaným cieľom vlády, by podľa RRZ bolo potrebné znížiť deficit až na úroveň 2,5 %, nie na 3 % HDP. Dôvodom je pomalší očakávaný rast ekonomiky v budúcnosti. "Takéto zníženie deficitu na úroveň 2,5 % HDP v roku 2027 by umožnilo zároveň pokles ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti bezpečne do pásma stredného rizika, čo bolo naše odporúčanie pre túto vládu od začiatku. Samozrejme, ak tie konsolidačné opatrenia budú naďalej trvalého charakteru," doplnil Tóth.