Rozpočtová rada vyrátala dopady konsolidácie: Detailné čísla! Najviac zasiahnuté budú rodiny s deťmi

RRZ predpokladá, že konsolidačný balíček zníži deficit o 1,5 % HDP v roku 2025, čo predstavuje úsporu približne 2,1 miliardy eur. Tento efekt by mal postupne klesnúť na 1,3 % HDP do roku 2028, no s poklesom úrokových nákladov by mal celkový prínos dosahovať stále 1,5 % HDP.

Dopad na rodiny s deťmi a seniorov

Konsolidácia bude podľa RRZ znamenať zníženie príjmov pre rodiny s deťmi v priemere o približne 500 eur ročne, a to hlavne kvôli úpravám v daňovom bonuse na. Seniori pocítia v priemere pokles príjmov o 450 eur, pričom však naďalej budú v mierne lepšej situácii ako pred rokom 2022 vďaka 13. dôchodku a valorizáciám. Pôvodne negatívny vplyv na rodiny seniorov -3,0 % (-450 eur) sa podľa RRZ zmení na pozitívny vplyv 0,4 % (55 eur).

Dopad na ekonomický rast

Hoci sa konsolidácia zameriava na dlhodobé zlepšenie stability verejných financií, bude mať krátkodobý negatívny dopad na ekonomický rast, predovšetkým kvôli zvýšenému daňovému zaťaženiu firiem. V roku 2026 by ekonomika mohla rásť o 0,65 % pomalšie, pričom po roku 2028 sa očakáva mierne zrýchlenie rastu vďaka nižšej rizikovej prirážke a vyššej investičnej atraktivite Slovenska.

Z analýzy tak vyplýva, že na horizonte rokov by sa vplyvom konsolidácie malo podariť znížiť deficit aj verejný dlh a vytvoriť udržateľnejšiu finančnú situáciu pre krajinu. Avšak, vzhľadom na súčasné nastavenie, budú dopady pre rodiny s deťmi citeľnejšie, pretože ich príspevky a bonusy sa nevalorizujú tak pravidelne ako dôchodky.