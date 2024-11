Pellegrini je v Paríži: TÁTO organizácia by sa mala dostať viac do pozornosti slovenskej verejnosti

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)

BRATISLAVA - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by sa mala dostať viac do centra pozornosti slovenskej verejnosti. Obyvatelia by mali poznať dôležitosť členstva Slovenska v tejto inštitúcii i to, do akej miery rozširuje odborné kapacity pre kvalifikované rozhodovanie a tvorbu politiky. Uviedol vo svojom prejave pri príležitosti rokovania Rady OECD v Paríži prezident SR Peter Pellegrini.