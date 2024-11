AKTUÁLNE Peklo na cestách v Bratislave a okolí: Hromadná nehoda na R7! Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny

Ilustračné foto (Zdroj: TASR Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Doprava v Bratislave a okolí sa v pondelok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach treba pre kolóny aj nehodu počítať so zdržaním. Zelená vlna STVR o tom informuje na sociálnej sieti.

Kolóna sa tvorí na vjazde do Bratislavy od Malaciek po diaľnici D2. Vodiči si v nej počkajú vyše pol hodiny. Asi s desaťminútovým zdržaním treba počítať na bratislavskej diaľnici D1 od letiska v smere na Prístavný most do Petržalky.

#NEHODA Na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy na kilometri 11,5 sa stala hromadná dopravná nehoda, blokovaný je ľavý a čiastočne aj pravý pruh, pozor na dobrzďovanie. — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) November 4, 2024

Hromadná nehoda je hlásená na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. "Blokovaný je ľavý a čiastočne aj pravý pruh, pozor na dobrzďovanie," upozornila Zelená vlna.