Poslanci majú plné ruky práce! Schôdza pokračuje už od pondelka: Čaká ich aj odvolávanie Šimkovičovej

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci majú v utorok (29. 10.) prerokovať balík zákonov z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Definitívne by mali rozhodnúť o novele zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vďaka nej by mali mať ich majitelia aj v budúcnosti možnosť na schôdzi vlastníkov hlasovať elektronicky. Táto možnosť sa do zákona zaviedla počas pandémie, avšak iba dočasne do konca tohto roka. Rovnako v druhom čítaní je návrh novely zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorým sa má rozšíriť dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) v oblasti digitálnej odolnosti dohliadaných subjektov. V prvom čítaní má rezort financií návrh novely zákona o cenách, ktorým sa má informačný systém MF SR doplniť o webové sídlo slúžiace na porovnanie cien potravín predávaných v maloobchode, ako aj návrh novely zákona o DPH a zákona o dorovnávacej dani.

archívne video

Strana SaS sa vyjadruje k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Parlament má definitívne rozhodnúť o trojici návrhov z dielne ministerstva školstva. V uplynulom týždni stihli poslanci prebrať financovanie materských škôl zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry zase predložilo návrh, podľa ktorého sa má výška príspevku štátu cirkvám upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Národná rada má rokovať aj o návrhu z dielne rezortu zdravotníctva, ktorým sa majú okrem iného rozšíriť kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou súvisiace s ozdravným plánom.

V stredu majú poslanci prebrať viaceré výročné správy

Voliť majú tiež členov Rady pre mediálne služby, člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ako aj predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Na programe majú aj návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu. Svoje návrhy predložili aj poslanci. Skupina koaličných poslancov cez zmenu zákona o prokuratúre navrhuje novelizáciu trestných kódexov zameranú na zvyšovanie efektivity ochrany finančných záujmov Európskej únie. Poslanci Hlasu-SD chcú zmeniť zákon o priestupkoch, aby medzi sankcie za priestupky mohlo patriť aj vykonanie menších obecných služieb, navrhujú tiež zvýšiť horné hranice pokút. Na programe je v druhom čítaní aj návrh SNS o neziskových organizáciách, ktoré by mali byť povinné zverejňovať informácie o prispievateľoch a veriteľoch, ktorých príspevky presiahnu 5000 eur.

Opozičné hnutie Slovensko navrhuje, aby sa volebné obdobie dalo skrátiť aj referendom. Podali preto novelu Ústavy SR. Progresívne Slovensko chce napríklad posilniť právo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby v zdravotníckom zariadení. KDH chce zase upraviť počet a obsah preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov, navrhuje okrem iného zníženie frekvencie prehliadok detí aj dospelých. SaS by chcela presadiť oslobodenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi od platenia správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu.