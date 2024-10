Budúci rok s lacnejšími potravinami? Fico hovorí o tvrdých rokovaniach: Pozrie sa aj na ceny energií

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Doterajšie rokovania so zainteresovanými stranami boli podľa neho konštruktívne a budú ešte ďalšie. Zatiaľ je snahou dohodnúť sa. Ak by však k dohode nedošlo, štát má pomerne veľa nástrojov, ktoré môže použiť, zdôraznil Fico.

O ďalších krokoch vlády nechcel hovoriť

"Dnes už na rozdiel od minulosti štát disponuje informáciami. Vieme, aké sú vstupy poľnohospodárov, za čo ten produkt predávajú do obchodného reťazca a vieme, koľko ten produkt stojí na pulte. Potom môže prísť nejaké rozhodnutie," upozornil s tým, že si váži diskusiu a preto zatiaľ o možných ďalších krokoch vlády nechce hovoriť. "Ale odmietam odpoveď, že zníženie DPH z 10 % na 5 % pri vybranom okruhu základných potravín bolo o ničom. Potom sme to nemuseli robiť. My sme to robili preto, lebo chceme, aby sa tá cena aspoň trochu zastabilizovala v okruhu potravín, ktorý je pre ľudí dôležitý," vysvetlil premiér.

Ceny energií si chce vláda taktiež postrážiť

Dôležitou témou pre budúci rok sú podľa neho aj ceny energií, ktorých vývoj chce vláda tiež postrážiť. "Čakáme na cenové výmery. Vedieme veľmi tvrdé rokovania na všetkých úrovniach. Domnievam sa, že by bolo veľmi nesprávne sa na to len tak pozerať a nerobiť nič," podčiarkol Fico. Koľko by pomoc s cenami energií mohla stáť, zatiaľ bližšie neuviedol. "Sú rôzne varianty, tých parametrov, ktoré musíme pozerať, je pomerne veľa," doplnil.

Opätovne zdôraznil, že na potrebe ozdravenia verejných financií sa všetci zhodujú, nie však na jej konkrétnej podobe. "Nepočuli sme od nikoho inú štruktúru konsolidácie, ktorú musíme urobiť. My sme si tú štruktúru nastavili a za touto štruktúrou si stojíme," dodal premiér.

Premiér chce od ZMOS-u návrh reformy na riešenie problému malých obcí

Na budúci rok očakáva premiér Robert Fico (Smer-SD) od Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) návrh reformy, ktorá by vyriešila "večný" problém malých obcí. Nechce však vziať obciam právo na vlastnú reprezentáciu. Povedal to v diskusnej relácii TA3 V politike. Zároveň zdôraznil, že nechce škrtať rozpočet pre zdravotníctvo, no očakáva od ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) opatrenia. Premiér tiež chce, aby splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie ochorenia COVID-19 Peter Kotlár doplnil svoju správu. Fico si nemyslí, že otázka predsedu parlamentu sa vyrieši do konca roka.

Vláda nechce brať samosprávam peniaze

Premiér zopakoval, že ZMOS-u pomohla vláda 50 miliónmi eur, ale očakáva od združenia myšlienku na reformu, ktorá by spájala malé obce. "Nehovorím, že chceme zobrať právo obci mať vlastného starostu alebo mať nejakú reprezentáciu, ale nemôžeme pravdepodobne udržať v tejto kvalite 2700 samospráv, kde máme starostu, obecný úrad, zastupiteľstvo," povedal. Vláda nechce brať samosprávam peniaze. Majú zvážiť sústreďovanie činností. Pripomenul projekt tzv. spoločných úradovní. "Bude jedna úradovňa, ktorá bude pokrývať potreby viacerých obcí," povedal s tým, že jeden účtovník by mohol pracovať pre viaceré obce. Na tento projekt sa dajú podľa neho získať európske peniaze.

Ministerstvo zdravotníctva je pod plnou politickou podporou Hlasu-SD, zdôraznil premiér. Za dôležité považuje ustrážiť stredný zdravotný personál. Predpokladá, že pri ňom sa zvýšia platy tak, ako sa pôvodne navrhovalo. "Všade inde sa musia hľadať kompromisy," dodal. Verí, že minister dotiahne rokovanie o financiách do konca.

Národnú radu bude riadiť Peter Žiga

Fico sa má v nasledujúcom týždni stretnúť so splnomocnencom vlády pre prešetrenie pandémie. Chce, aby nechal chvíľu "na bok" filozofie o očkovaní. Žiadať bude od neho, aby sa sústredil na "hlúpe" nákupy zdravotníckych pomôcok či vakcín. "Splnomocnenec predložil správu, v ktorej zatiaľ nevidím všetko, čo by som tam chcel vidieť," povedal. Chce, aby Kotlár zistil od Najvyššieho kontrolného úradu SR a ďalších inštitúcií informácie o tom, kto prevádzkoval mobilné odberné miesta, alebo kto nakupoval množstvo vakcín v roku 2022, keď vtedy podľa premiéra neboli potrebné.

"Hlavným ukazovateľom fungovania vládnej koalície je schopnosť prijímať rozhodujúce opatrenia," ozrejmil Fico s tým, že všetko vo vláde aj v parlamente sa darí schvaľovať. "Momentálne platí, že Národnú radu bude riadiť Peter Žiga," odpovedal na otázku, či bude novým predsedom parlamentu šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Poslancom Smeru-SD odporučí nezúčastniť sa na žiadnej voľbe predsedu parlamentu, pokiaľ nebude "krvou podpísaná dohoda". Ak sa dohodne Hlas-SD s SNS, Smer-SD rád podporí Šutaja Eštoka na tomto poste. Nemyslí si však, že voľba bude v krátkom čase, keďže nie je v koalícii dohoda. "To si naozaj nemyslím," odpovedal na otázku, či bude voľba ešte do konca roka.