AKTUÁLNE Fico sa chystá na dôležitú návštevu Číny: Nové obchodné príležitosti? Opozícia cestu kritizuje

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V Pekingu sa predseda vlády SR Robert Fico stretne s predsedom vlády Číny Li Čchiangom. Po slávnostnom uvítacom ceremoniáli sa uskutoční plenárne zasadnutie predsedov vlád a ministrov SR a Číny. Následne delegáciu predsedu vlády prijme prezident Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pching, ako aj predseda parlamentu Čao Le-ti.

čínsky prezident Si Ťin-pching (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

V rámci programu zahraničnej cesty predseda vlády SR Robert Fico otvorí podnikateľské fórum v Pekingu, v meste Hefei v provincii Anhui navštívi spoločnosť Gotion a prezrie si jej výrobný závod. Vlani Bratislava podpísala so slovensko-čínskou firmou Gotion InoBatteries (GIB), v ktorej má zastúpenie tiež Gotion, memorandum o výstavbe továrne na výrobu batérií do elektromobilov. Fabrika by mala byť postavená na juhu Slovenska v Šuranoch, proti investícii ale vystúpila miestna občianska iniciatíva a tiež niektorí slovenskí politici.

Čína ako garant stability

Na záver návštevy sa podľa ÚV SR presunie do Šanghaja, kde sa spoločne s čínskym premiérom a ďalšími svetovými lídrami zúčastní na slávnostnom otvorení medzinárodného veľtrhu China International Import Expo (CIIE 2024). V rámci podujatia otvorí podľa neho aj národný stánok Slovenskej republiky. Návrat delegácie na Slovensko je plánovaný na 5. novembra.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minulý týždeň Fico pred poslancami Národnej rady SR obhajoval čínsky politický systém, kde vládne komunistická strana, a označil ho za garanta stability. V otázke ľudských práv dodal, že Slovensko by nemalo „moralizovať.“

Kritika zo strany opozície

Strana Sloboda a solidarita (SaS) vyzvala Roberta Fica aby sa počas svojej cesty v Číne vyhol nadviazaniu spolupráce v oblasti spravodlivosti, kritickej infraštruktúry a bezpečnostných systémov. Poslanec Juraj Krúpa upozornil, že krajiny, ktoré prijímali investície z tejto krajiny sa nielen zadlžili, ohrozili aj svoju vnútornú bezpečnosť.

SaS predkladá do NR SR uznesenie, ku ktorému sa pridali aj opozičné strany Progresívne Slovensko a KDH. "V rámci tohto uznesenia vyzývame premiéra Roberta Fica, aby sa vyhol akýmkoľvek riskantným manévrom, ktoré by nás mohli vniesť do pazúrov čínskej závislosti," uviedol Krúpa. Podľa opozície je premiérova cesta v rozpore s národnými a ekonomickými záujmami Slovenska.

Krúpa zopakoval že nie je proti rozvoju obchodných vzťahov s Čínskou ľudovou republikou. Podľa neho je však potrebné nastaviť spoluprácu tak, aby sa ekonomické záujmy nekrížili s bezpečnostnými záujmami. „Slovensko má jednoducho iné strategické záujmy ako Čína. Sme členom EÚ a NATO. Preto aj v uznesení vyzývame Roberta Fica, aby sa vyhol nadviazaniu spolupráce s Čínou v oblasti spravodlivosti, kritickej infraštruktúry alebo bezpečnostných systémov,“ povedal poslanec za SaS.

Tlačová konferencia strany SaS k zahraničnej ceste Roberta Fica do Číny (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Premiér Fico smeruje do Číny, ale ani raz nebol v obci Bánov, ani v Šuranoch, a nestará sa o týchto občanov. Chystajú sa naliať viac ako 200 miliónov eur do baterkárne, ktorá Slovensku prinesie zničenú pôdu, vodu, pravdepodobne aj zdravie, nočnú prácu a veľmi otázny ekonomický efekt. Vraj je to výhodné. A to aj napriek tomu, že skúsenosti z okolitých štátov varujú pred zopakovaním tých istých chýb. Pýtam sa, prečo vláda neodpovedá na otázky, ktoré kladú občania tohto regiónu a kladieme ich aj my už niekoľko mesiacov,“ uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.

Tlačová konferencia strany KDH na tému Ficova zahraničná cesta roka je hrozbou pre našu demokraciu, bezpečnosť a hospodárstvo (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

K návšteve Číny sa vyjadrila aj Slovenská asociácia Falun Gong, ktorá úradu vlády plánuje odovzdať petíciu s viac ako 9700 podpismi. V petícii vyzývajú slovenskú vládu, aby sa zasadila za zastavenie prenasledovania stúpencov hnutia Fa-lun-kung (Falun Gong) v Číne.

Fico kritiku odmieta

Fico v stredu zopakoval, že zahraničná politika Slovenka je „na všetky štyri svetové strany“. "Pracovná cesta do Číny je mimoriadne dôležitá, bude počas nej podpísaných trinásť dokumentov a jej súčasťou bude stretnutie s najvyššími predstaviteľmi tejto ázijskej mocnosti," povedal Fico po stredajšom rokovaní. Zároveň odmietol kritiku opozície.

"Z Číny sa stáva rozhodujúci svetový hráč a dokonca si myslím, že aj urovnanie sporu na Ukrajine nebude možné bez aktívnej spoluúčasti Číny," povedal Fico. Dodal, že to je krajina, ktorá má 1,5 miliardy obyvateľov, je stabilná a garantuje mier a určitú mieru rovnováhy nielen v regióne i na celom svete.

Premiér odmietol aj výhrady, že jeho cesta ohrozuje hospodárstvo Slovenska. Ak niekto podľa Fica ohrozuje hospodárstvo Slovenskej republiky, tak je to green deal, ktorý si schválila EÚ. Tá bude v budúcom roku podľa neho prežívať ťažké hospodárske časy v dôsledku svojich rozhodnutí. Ako príklad uviedol clá na čínske elektromobily a očakávanú odvetu zo strany Číny.

Robert Fico a Juraj Blanár informujú o zahraničnej ceste do Číny, kupčení s hlasmi poslancami a o podpore ministra zdravotníctva (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Premiér dodal, že ho ešte čaká čaká dôležitá cesta do Brazílie, kde sa má okrem iného stretnúť s brazílskym prezidentom. "Na budúci rok nás potom, samozrejme, čakajú dôležité cesty. To je Vietnam. Chceme ísť tam, kde vidíme obchodné príležitosti, nám je zbytočné chodiť na návštevy po Európe, kde sú prakticky všetky možnosti vyčerpané, my musíme hľadať nové možnosti," dodal Fico.