Slovensko podľa Fica nemá a nekomentuje informácie o severokórejských vojakoch na Ukrajine

Premiér potvrdil, že pri spoločnej fotografii účastníkov summitu, krátko hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten potom v rokovacej sále reagoval na jeho vystúpenia po prezentácii "plánu víťazstva".Fico sa netají, že plán vníma ako kontroverzný, aj preto Európska rada k nemu nezaujala žiaden postoj, čiže nepodporila dodávky zbrani so stredným a dlhým doletom pre Ukrajinu. Nesúhlasí ani s názorom, že vojenské podporovanie Ukrajiny, ako predvída "plán víťazstva", posilní vyjednávaciu pozíciu Kyjeva pred ďalším mierovým summitom. Za dobrý nápad nepovažuje ani členstvo Kyjeva v Severoatlantickej aliancii (NATO).

"Patrím do tej časti slovenskej politickej reprezentácie, ktorá ak bude mať možnosť, tak nebude súhlasiť na vnútroštátnej úrovni s členstvom Ukrajiny v NATO," odkázal premiér. Zopakoval, že hoci summit potvrdil, že EÚ bude naďalej Ukrajinu zásobovať po vojenskej stránke, Slovensko zo svojich armádnych zásob nepošle nič.Prezident Zelenský na summite EÚ aj pred ministrami obrany NATO uviedol, že ruské sily na Ukrajine môže podporiť 10.000 až 12.000 vojakov zo Severnej Kórey. Fico potvrdil Zelenského vystúpenie.

"Hovoril včera, že podľa spravodajských informácií, ktoré majú, pravdepodobnosť je taká, že by tam mali byť aj iní vojaci, ktorí by mohli prísť na územie Ukrajiny. My takéto informácie nemáme, ja ich môžem komentovať až potom, keď sa preukážu ako pravdivé. Ak to bude realita, budeme na to reagovať. Zatiaľ na to nevidím dôvod," odpovedal premiér.

Zároveň upozornil, že vojna "živí všelijaké príbehy" a položil otázku, či v prospech Ukrajiny a na strane ukrajinských síl tiež nebojujú nejakí cudzí vojaci a že je možné sa pýtať kto všetko má prístup k vojenským štruktúram ukrajinskej armády, kto všetko tam v ich prospech bojuje a koľko je tam profesionálov a rôznych poradcov zo zahraničia."Ale nebudem to komentovať, kým to nemám potvrdené. Ja na klebety nedám," odkázal Fico.