Premiér bude v Číne hovoriť aj o zapojení do mierových procesov

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude počas svojej návštevy v Číne hovoriť o tom, ako sa môže Čína ešte viac zapojiť do mierových procesov v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Témou bude aj spolupráca Číny a Slovenska. Do krajiny odcestuje premiér na prelome októbra a novembra. So sebou berie podľa svojich slov 80 podnikateľov zo Slovenska. Dodal, že SR považuje Čínu za priateľskú krajinu, voči ktorej nemáme otvorené otázky.