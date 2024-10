TOTO nemal nikto počuť? Fico počas tlačovky radil Šutajovi Eštokovi, aby novinára poslal do...

Robert Fico a Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BRATISLAVA – Na tlačovej konferencii premiéra Roberta Fica a predsedov koaličných strán v Brezne došlo ku kurióznemu momentu. Ruchové mikrofóny STVR totiž zachytili ako premiér Robert Fico po položení otázky, poradil ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, aby novinára „poslal do r*ti“.

Vláda SR poskytne v priebehu 14 dní sumu 50 miliónov eur mestám a obciam a Slovensku. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii počas pracovného kongresu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s komunálnymi lídrami v Brezne. Doplnil, že zároveň regionálnym samosprávam odpustia 20 miliónov eur z pôžičiek.

Počas tlačovej konferencie sa však novinári pýtali aj na situáciu v koalícii po rezignácii ministerky zdravotníctva a na kritické odkazy od predsedu Andreja Danka. Fico vládnu krízu dôrazne odmietol. „Povedzte mi, čo tejto vláde neprešlo v parlamente. Nie je tu jedna jediná štipka, že by tu bola nejaká vládna kríza,“ uviedol.

Keď sa novinár Denníka N Dano Vražda Matúša Šutaja Eštoka spýtal na útoky Andreja Danka na jeho poslancov, ruchové mikrofóny zachytili premiéra, ako hovorí „Pošli ho… do riti ho pošli.“ Video, ktoré zachytáva tento kontroverzný moment, zverejnil Denník N, ktorý si nevhodnú poznámku všimol pri analýze záznamu z tlačovej konferencie.

Šutaj Eštok sa pousmial a vysvetlil, že práve preto tam takto stoja, aby ukázali jednotu. „Aj naďalej budeme zdôrazňovať, že táto koalícia nemá alternatívu. Hoci sa občas môžu naše názory líšiť, stojíme spolu a budeme sa správať ako partneri,“ vyhlásil.

Premiér pripúšťa zmeny v mediálnej legislatíve

Premiér Robert Fico (Smer-SD) pripúšťa zmeny v mediálnej legislatíve. Avizuje napríklad zriadenie národného mediálneho úradu. Poukazuje i na potrebu zavedenia práva na opravu a odpoveď a uvažuje aj nad úpravou povinností potrebných pre výkon práce novinára. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Kritizoval pri tom stav súčasných médií.

"Advokát, notár, sudca, právnik musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie. Prečo by nemalo platiť, že novinárom bude iba ten, kto je buď žurnalista vyštudovaný alebo absolvoval nejakú rekvalifikáciu? Mali by ste byť súčasťou možno nejakých stavovských organizácií, kde budete mať nejaké disciplinárne konania, podobne ako majú advokáti," odkázal predseda vlády novinárom. Súčasný stav označil Fico za mediálny bordel, ktorý podľa neho neexistuje v žiadnej inej krajine Európskej únie. Myslí si, že novinári si robia čo chcú a nenesú za to žiadnu zodpovednosť.

O zámere mediálnej reformy v utorok hovoril aj podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko. "Chcem avizovať, že pripravíme národný mediálny úrad, budeme sa baviť aj o stavovských organizáciách médií a o pravidlách," uzavrel. Média totiž podľa vlastných slov viní za vytváranie frustrujúceho stavu.