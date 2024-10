Vodiči, pozor! Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na uzáveru TOHTO tunela

Ilustračné foto (Zdroj: ndsas.sk)

Aby sa eliminovali dopravné obmedzenia a zabezpečil maximálny dopravný komfort pre motoristov, servis prebehne podľa NDS iba v nočných hodinách a počas víkendu. Tunel bude uzavretý v stredu od 20.00 h do štvrtka (10. 10.) 6.00 h. Vo štvrtok od 20.00 h do piatka (11. 10.) do 6.00 h a v piatok od 22.00 h do nedele (13. 10.) do 16.00 h.

"Štandardne údržba pozostáva z čistenia ostenia, chodníkov, vozovky, kanalizácie, osvetlenia, priečnych prepojení, mostov, taktiež merania tlaku v požiarnom vodovode alebo zo sanácie trhlín. Uskutočnia sa taktiež odborné prehliadky a skúšky technologického vybavenia," uviedli z NDS.

Obchádzková trasa povedie po ceste I/18 a I/68 cez mesto Prešov. Platí obojsmerne a bude riadne vyznačená. Pravidelné údržby tunelov prebiehajú po celom Slovensku každý rok na jar a na jeseň. Podľa NDS nejde len o zákonnú povinnosť, ale v prvom rade o zaistenie bezpečnosti motoristov.