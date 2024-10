Leto pokračujte v Hurghade: Poďte si po top zážitky z Egypta

Slávna pláž Makadi Bay patrí k top miestam na šnorchlovanie v Egypte. (Zdroj: Shutterstock.com)

Október v Egypte by si zaslúžil titul mesiac roka. Azda žiadny iný mesiac nie je v krajine faraónov tak túžobne očakávaný, ako 10. mesiac roka, ktorý prináša úľavu od extrémnych horúčav. Ak si túžite dopriať pred príchodom zimy ešte jeden únik do tepla, teraz je ten pravý čas na last minute v Egypte s odletom z Bratislavy.

Tri rekordy, ktoré patria Hurghade

Najnavštevovanejšia turistická destinácia Egypta Hurghada sa môže pochváliť hneď niekoľkými “NAJ”: je sídlom najväčšieho egyptského morského akvária, najväčšieho aquaparku parku v Egypte a je tu aj najviac potápačských centier i turistických prístavov v Egypte. Pridajte si k tomu výnimočne priezračné Červené more, idylické piesočné pláže, kvalitné all inclusive rezorty a máte dokonalé dovolenkové stredisko.

Okrem toho vás v okolí Hurghady čakajú jedny najkrajších koralových útesov, panenské ostrovy a jedinečné výlety do historických lokalít, starých takmer 5 000 rokov. A keďže more je ešte stále teplé na kúpanie, užijete si výhodnú kombináciu plážového aj aktívneho oddychu. Spísali sme pre vás 7 dôvodov, prečo vyraziť na dovolenku do Hurghady teraz na jeseň.

Zobraziť galériu (7) Jungle Aqua Park je najrozsiahlejší vodný svet v Egypte. (Zdroj: Fischer.sk)

1. Okúpete sa na svetoznámej pláži Makadi Bay

Výstavné egyptské letovisko Makadi Bay leží asi 30 km južne od Hurghady. Dovolenka na tomto mieste nadchne páry i rodiny, a to najmä vďaka perfektnému zázemiu luxusných hotelov a skvelému servisu na plážach. Rezorty ponúkajú bohaté športové a rekreačné vybavenie, niekoľko reštaurácií a kaviarní. Malebná piesočná pláž Makadi Bay má pozvoľný vstup do mora, nádherné tyrkysové more i miesta s koralmi, kde je radosť šnorchlovať a potápať sa.

Zobraziť galériu (7) 5* luxusný rezort Jaz Makadina leží priamo na pláži Makadi Bay. (Zdroj: Fischer.sk)

Tip na ubytovanie: 5* rezort Jaz Makadina patrí do známej hotelovej siete Jaz a svojou kvalitou uspokojí aj náročnejšieho klienta. Nachádza sa priamo pri piesočnatej pláži obľúbeného zálivu Makadi Bay. Výhodou je vstup zadarmo do neďalekého aquaparku Medinat Makadi World Aqua Park. Získajte viac tipov na ubytovanie na dovolenka Egypt»

2. Užijete si najlepšie miesta na šnorchlovanie v Egypte

Korálový útes, ktorý chráni zátoku Makadi Bay, je celosvetovo známy bohatým podmorským životom. Pod vodou tu objavíte až 200 druhov koralov, farebné raje, viac než 1000 druhov rýb a dokonca aj korytnačky. Zároveň je to miesto, kde sa šnorchlovaniu a potápaniu môžu oddať aj úplní začiatočníci. Vybavenie si môžete požičať priamo v potápačských centrách v hoteloch, ktorých je tu ako maku. Skúsenejší potápači sa môžu ponoriť k tajomným vrakom lodí El Gouna a Sha'ab Abu Nuhas.

3. Objavíte raj na Zemi na piesočnom ostrove Giftun

Medzi najkrajšie lokality na potápanie patrí ostrov Giftun, vzdialený asi hodinu plavby východne od Hurghady. Tento nevysoký piesočný ostrov láka predovšetkým na čarovné koralové podložie, ktoré je ako stvorené na šnorchlovanie. Keďže okrem dvoch turistických základní pre výletné lode tu žiadna výstavba nie je, ostrov si zachováva svoj vzácny, panenský ráz.

Zobraziť galériu (7) Panenský ostrov Giftun je vzdialený hodinu plavby od Hurghady. (Zdroj: Shutterstock.som)

4. Dotknete sa najslávnejších pamiatok Egypta

Okrem relaxu na pláži s drinkom v ruke vás Hurghada poteší aj strategickou polohu na fakultatívne výlety. Medzi najvýznamnejšie turistické ciele z Hurghady patria:

Káhira, hlavné mesto Egypta, sídlo významných pamiatok ako Saladinova citadela a tzv. Alabastrová mešita

Pyramídy v Gíze, jediný zo siedmich divov sveta, ktorý sa dodnes zachoval

Alexandria , najeurópskejšie, najoriginálnejšie a najstarodávnejšie mesto Egypta

Chrámy v Karnaku , najväčší chrámový komplex faraónskeho Egypta

Údolie kráľov, pohrebisko faraónov s Tutanchámonovou hrobkou

Pohrebný chrám kráľovnej Hatšepsut v Luxore, ktorý bol postavený na počesť najslávnejšej egyptskej panovníčky.

Zobraziť galériu (7) Luxor s kolonádami a sochami je najväčším múzeom pod holým nebom na svete. (Zdroj: Shutterstock.som)

5. Promenády a reštaurácie vás privítajú čulým ruchom

Jeseň je perfektné obdobie na spoznávanie miestnej kultúry v Hurghade. V októbri sa tu koná niekoľko festivalov a podujatí, napríklad Medzinárodný filmový festival v neďalekej El Goune a Medzinárodný turnaj v plážovom volejbale. Žije to aj v prístave, v nábrežných reštauráciách, kaviarňach a obchodoch, takže sa nemusíte obávať, že natrafíte na vyľudnené mesto so zatvorenými prevádzkami.

6. Pozrite si kŕmenie žralokov v Grand aquariu v Hurghade

Najväčšie morské akvárium v Egypte je domovom viac ako 1200 jednotlivých zvierat a 100 druhov. Najmä ak cestujete s deťmi, nemôžete tento zážitok vynechať. Uvidíte širokú škálu morských živočíchov vrátane žralokov, rají a farebných tropických rýb a preskúmate podvodný tunel, minizoo či dažďový prales. Hlavnou atrakciou je kŕmenie žralokov, ktoré prebieha každý deň.

Zobraziť galériu (7) V akváriu v Hurghade žije viac než tucet vzácnych druhov žralokov. (Zdroj: Shutterstock.som)

7. Zažijete púštne safari aj večeru s beduínmi

Krásu Egypta naplno oceníte až po výlete do drsnej, ale magickej púšte. Môžete sa previezť na ťave alebo štvorkolke cez piesočné duny alebo navštíviť beduínsku dedinu a vychutnať si tradičnú večeru pod hviezdami. Vďaka nízkemu znečisteniu a jasnosti je pozorovanie nočnej oblohy v Hurghade mimoriadnym zážitkom.

Zobraziť galériu (7) Safari v púšti je zážitkom na celý život. (Zdroj: Shutterstock.com)

Využite atraktívne last minute zľavy

Ak premýšľate o októbrovej dovolenke v Egypte, Hurghade vás nesklame. Tešiť sa môžete na krásne pláže, teplé azúrové more, výborné jedlo a výlety za najúchvatnejšími pamiatkami z obdobia mocných faraónov. Bonusom je pokojná atmosféra bez zbytočného stresu a davov turistov. Nepremeškajte šancu a vyberte si z bohatej ponuky all inclusive dovoleniek od CK Fischer na last minute Hurghade.

