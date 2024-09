Kamionisti, pozor! Do konca roka treba vymeniť tachografy za nové

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vodiči a majitelia nákladných áut majú povinnosť do konca roka vymeniť vo vozidlách súčasné tachografy za prístroje druhej generácie. Upozornilo na to Ministerstvo dopravy (MD) SR s tým, že ak to kamionisti nestihnú do konca roka, od 1. januára 2025 nebudú môcť jazdiť po cestách v rámci EÚ. V pondelok o tom informoval tlačový odbor rezortu dopravy.