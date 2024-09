Cesta do Chorvátska sa už čoskoro zmení: Vybudovanie nového mýtneho systému zabezpečia Slováci!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA/ZÁHREB - Slovenská spoločnosť SkyToll z českej skupiny ITIS Holding podpísala zmluvu o vybudovaní nového systému elektronického výberu mýta v Chorvátsku. Do prevádzky by mal byť uvedený do dvoch rokov, pričom hodnota zákazky dosahuje 80 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. SkyToll prevádzkuje okrem iného mýtny systém aj na Slovensku.