Dovolenka v Chorvátsku sa poriadne predraží! Nová daň zatlačí na ceny ubytovania: Prenajímatelia hrozia štrajkom

"Žiaľ, sme konfrontovaní so situáciou, keď sa niektorí občania kvôli nedostatočnému zdaneniu nehnuteľností a príjmov z prenájmu zameriavajú na krátkodobé prenájmy," povedal Primorac v televízii RTL. Podľa neho to má negatívne dopady na dostupnosť bývania. "Namiesto toho, aby sa investovalo do inovatívnych firiem, nových technológií a modernizácie, investuje sa do nájomných bytov," dodal.

Daň z nehnuteľností sa bude týkať predovšetkým bytov určených na krátkodobé prenájmy turistom a tiež obývateľných prázdnych nehnuteľností. Hospodárske objekty či obytné budovy, ktoré sú trvalo obývané alebo dlhodobo prenajímané, zdanené nebudú. Podľa chorvátskych úradov je teraz v krajine približne 600-tisíc nehnuteľnosti, ktoré sú prázdne alebo sa využívajú len na krátkodobé nájmy.

Výšku dane z nehnuteľností budú určovať príslušné obce, pričom daň sa bude pohybovať v rozmedzí od 60 centov až do osem eur za meter štvorcový. Obce tiež dostanú 80 percent výnosu z novozavedenej dane, zatiaľ čo zvyšných 20 percent poputuje do štátneho rozpočtu. Prenajímateľom rekreačných objektov sa navyše zvýši ročná paušálna daň vyberaná za každé ponúkané lôžko. V závislosti od turistickej atraktivity danej lokality bude predstavovať 150 až 300 eur.

Prenajímatelia zvažujú, že mesiac nebudú prenajímať

Chystanú reformu kritizujú drobní prenajímatelia. Varujú, že vyššie daňové zaťaženie by mohlo znamenať koniec rodinných penziónov. Teraz je ročný paušál obmedzený na 199 eur za lôžko, čo niektoré médiá označili za relatívne nízku úroveň zdanenia vzhľadom na príjmy generované v turistickej sezóne.

Chorvátska asociácia rodinného ubytovania, ktorá združuje prenajímateľov malých bytov a apartmánov, už vyjadrila nesúhlas s pripravovanými opatreniami. Počas svojho zasadania dospeli k záveru, že nová daň z nehnuteľností ich diskriminuje, a preto sa rozhodli pokúsiť sa ju zvrátiť na Ústavnom súde. "Daň z nehnuteľností je voči nám diskriminačná. Nebude sa platiť pri dlhodobom prenájme, ale pri krátkodobom. Daňoví experti, s ktorými sme sa rozprávali, hovoria, že ide o dvojité zdanenie, pretože daň z príjmu za rovnakú činnosť už platíme cez paušál na lôžko," vysvetlil pre 24sata Goran Prskalo, člen združenia a prezident jeho pobočky v Záhrebe.

Podľa Prskala vláda neberie do úvahy ich hlas, pričom preferuje rokovania len s odbormi a Chorvátskym združením zamestnávateľov. "Padli mnohé návrhy. Napríklad, že budúci rok počas sezóny sa všetci rozhodneme mesiac neprenajímať, aby sme ukázali, čo to spraví cestovný ruch a štátny rozpočet. Mohli by sme si ísť aj na mesiac oddýchnuť," dodal ironicky.