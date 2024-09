Skokové zdražovanie diaľničných známok: Obrovské rozdiely v rámci EÚ! Slovenská bude jedna z najdrahších, cesty chýbajú

Ilustračné foto (Zdroj: Zagreb.info)

V rámci konsolidácie verejných financií sa vláda rozhodla pre nepopulárne riešenia. Okrem iného sa od budúceho roka zvýši DPH zo súčasných 20 percent na 23, zavedie sa poplatok za bankové transakcie pre živnostníkov a firmy, ale zdražie aj diaľničná známka. Jej cena stúpla v tomto roku z 50 na 60 eur za rok, no od 1. januára príde k ešte dramatickejšiemu nárastu ceny, a to na 90 eur v prípade ročnej známky.

Archívne VIDEO TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Suma 365-dňovej diaľničnej známky porastie zo súčasných 60 eur na sumu 90 eur. Suma jednodňovej diaľničnej známky sa zvýši zo súčasných 5,40 eura na 8,10 eura. Naopak, suma desaťdňovej známky klesne zo súčasných 12 eur na 10,80 eura. Cena jednomesačnej diaľničnej známky bude stanovená na 17,10 eura.

Na Slovensku pritom máme vybudovanú slabú sieť diaľníc v porovnaní s inými krajinami. Priama diaľnica z Bratislavy do Košíc sa buduje už desaťročia a nateraz je len v štádiu sľubov. Ak by sme sa vybrali z metropoly Slovenska do metropoly východu, museli by sme využiť tzv. vrchnú trasu, aby, cez Trenčín, Žilinu, Liptovský Mikuláš a Prešov, kde už väčšina úsekov má diaľnicu. Táto cesta je ale o zhruba 20 minút dlhšia, ako cesta cez Banskú Bystricu, pokiaľ je spravená rýchlostná cesta, následne je potrebné ísť cez okresné cesty. Celkovo máme na Slovensku vybudovaných 554 kilometrov diaľníc.

Ako to však vyzerá v iných krajinách Európskej únie? Napríklad, vo Švajčiarsku, stojí ročná diaľničná známka 40 frankov, teda zhruba 41 eur. Známka platí jeden rok, teda nie 365 dní, ako je zvykom už aj na Slovensku. Avšak, ak sa pozrieme na vybudovanú sieť diaľníc, tak v porovnaní so Slovenskom je vo Švajčiarsku trojnásobná (1544 kilometrov). Treba sa pozrieť aj na životnú úroveň obyvateľstva. Kým na Slovensku máme priemernú mesačnú mzdu vo výške 1430 eur, vo Švajčiarsku to je 7212 eur.

Naopak, drahšia známka, ako na Slovensku, je napríklad v Rakúsku. Rozdiel s novou cenou slovenskej ročnej známky je 6,4 eur, teda v Rakúsku si motoristi za ročnú známku zaplatia 96,4 eura. Rakúsko však má tiež neporovnateľne väčšiu diaľničnú sieť, ako Slovensko, celková dĺžka diaľníc u našich susedov predstavuje 1720 kilometrov. Priemerná mzda tu je približne 4500 eur.

Drahšia známka je aj v Česku, ročná stojí 2300 českých korún, v prepočte 91,73 eura. Rovnako, ako Rakúsko a Švajčiarsko, majú dlhšiu sieť diaľníc, a to celkovo 1355 kilometrov, priemernú mzdu majú na úrovni 1814 eur, čiže o necelých 400 eur viac, ako na Slovensku.

Najdrahšia diaľničná známka je v susednom Maďarsku, na úrovni 145 eur za rok. V roku 2022 malo Maďarsko postavených vyše 1800 kilometrov diaľníc, priemerná mzda sa tu pohybuje na úrovni takmer 1700 eur.

U našich ďalších susedov, v Poľsku, je väčšina diaľníc a rýchlostných ciest zadarmo, spoplatnené sú len niektoré úseky diaľníc A1, A2 a A4. Napríklad, úsek A1 Rusocin (Gdańsk) - Nowa Wieś (Toruń) stojí 29,9 zl, teda rovných 7 eur. Úsek A2 Świecko - Konin stojí 96 zlotých, teda 22,5 eura.

Úsek A2 Konin - Stryków (Łódź) stojí 9,9 zlotých, teda 2,32 eura. Úsek A4 Mysłowice (Katowice) - Balice (Kraków) vyjde motoristov 24 zlotých, teda 5,62 eura. Úsek A4 Bielany Wrocławskie (Wrocław) - Sośnica (Gliwice) stojí 16,2 zlotých, teda 3,79 eura. Celkovo majú otvorených vyše 1800 kilometrov diaľníc a priemernú mzdu majú na úrovni takmer 1900 eur.

Spoplatnené diaľnice majú aj v Slovinsku, ročná známka stojí 117,5 eura. V Slovinsku majú vybudovaných 625 kilometrov diaľníc, pričom priemerná mzda bola v roku 2022 vypočítaná na vyše 2300 eur.

V Nemecku a Luxembursku sú diaľnice spoplatnené len pre väčšie autá, v Nemecku od 7,5 ton a v Luxembursku od 12 ton. Celkovo majú v Nemecku vybudovaných 13-tisíc kilometrov diaľnic a ak by sme sa pozreli na priemerný zárobok, ten sa pohybuje na úrovni 3800 eur. V Luxembursku majú vybudovaných síce len 165 kilometrov diaľníc, no so mzdou viac, ako 6000 eur sa radia k lepším v rámci EÚ.

V Belgicku a Holandsku majú síce bezplatné diaľnice, spoplatnené majú len niektoré úseky. V prípade Belgicka je spoplatnený len prejazd tunelom Liefkenshoek Tunnel neďaleko Antwerp. Cena je 6€ za prejazd. V Belgicku je spoplatnený prejazd dvomi tunelmi - Westerscheldetunnel a Kiltunnel. Cena je 5€ za Westerscheldetunnel a 2€ za Kiltunnel. V Belgicku majú vybudovaných takmer 1750 kilometrov diaľníc a priemernú mzdu stanovenú na 3,886 eur. V Holandsku majú vybudovaných 2790 kilometrov diaľníc a priemernú mzdu majú stanovenú na 3666 eur.

Krajina Cena ročnej známky Vybudovaná sieť diaľníc (v km) Slovensko 60 eur, po novom 90 eur 544 Česko 91,73 eur 1355 Rakúsko 96,4 eur 1730 Maďarsko 145 eur 1800 Poľsko spoplatnené úseky 1800 Švajčiarsko 41 eur 1544 Nemecko bez obmedzení do 7,5 tony 13-tisíc Slovinsko 117,5 eur 625 Luxembursko bez obmedzení do 12 ton 165 Belgicko spoplatnený prejazd tunelom (6eur) 1750 Holandsko spoplatnený prejazd 2 tunelmi (5 a 2 eurá) 2790 Chorvátsko mýtne systémy Taliansko mýtne systémy

Francúzsko mýtne systémy Španielsko mýtne systémy Portugalsko mýtne systémy

Mýtne systémy

Vo viacerých krajinách Európy fungujú naďalej tzv. mýtne systémy, teda pre motoristov nie je k dispozícii jednotná diaľničná známka, ale platí sa podľa úseku a prejdených kilometrov. Slováci tento systém poznajú najmä z Chorvátska, kde majú tzv. cestarinu. Za úsek Zagreb-Zadar zaplatia motoristi 17,6 eura, za úsek Zagreb-Rijeka 10,1 eura, Zagreb-Šibenik 22,1 eura, Zagreb-Vrgovac 32,6 eura.

Rovnako sa mýtne brány využívajú aj v Taliansku. Za cestu Miláno-Rím, ktorá má vyše 560 kilometrov, zaplatia motoristi 43,7 eura. Za úsek Miláno-Bari s dĺžkou 877 kilometrov zaplatia motoristi 67,2 eura. 217-kilometrový úsek z Tarvisia do Benátok stojí 18,6 eura a 287-kilometrový úsek zo San Remo do Milána stojí 27,6 eura.

Obdobne zavedený systém majú aj vo Francúzsku. Za úsek A1 z Paríža do Calais (289km) zaplatia motoristi 24,3 eura, za úsek Paríž-Štrasburg (488km) 42,8 eura, Paríž-Marseille (776km) 66,1 eura, Štrasburg-Montpellier (799 km) 64,3 eura a Paríž-Bordeaux (585 km) 59,1 eura. Okrem toho sú spoplatnené aj prejazdy niektorými tunelmi, napríklad za prejazd známym Mont Blanc Tunell zaplatia motoristi 51,5 eura za jednosmerný a 64,2 eura za obojsmerný lístok.

Obdobný systém, ako v Taliansku či Chorvátsku, platí aj v prípade Španielska. Tu však pozor, treba myslieť na to, že si motoristi priplatia aj za prejazd cez dva tunely - Tunel del Cadí (13.92€) a Túneles de Vallvidrera (5,04€).

Aj v Portugalsku sú populárne mýtne brány. Ceny sú nasledovné, napríklad: