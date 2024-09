DOBRÉ SPRÁVY Ceny palív trhajú rekordy! Tento týždeň sa upravovali až dvakrát, kde sa to zastaví?

null (Zdroj: Getty Images/coffeekai)

Tento týždeň sa ceny palív upravovali až dvakrát. Prvýkrát začiatkom týždňa, keď benzín klesol pod 1,5 eura za liter, cena nafty sa upravovala len mierne. Potom, ku koncu týždňa, sa ceny upravovali znova - tentokrát výraznejšie.

Na čerpačke Slovnaft sa aktuálne liter benzínu predáva za 1,482 eura a nafta za 1,410 eura za liter. Na čerpačke Shell svietili ceny 1,499 eura za liter benzínu a 1,419 eura za liter nafty. Na OMV tankujeme najdrahšie, a to 1,449 eura za liter nafty a 1,519 eura za liter benzínu. Tu sa ale môžu ceny líšiť v závislosti od benzínky, napríklad v Šamoríne boli oveľa nižšie ceny - 1,489 eura za liter benzínu a 1,419 eura za liter nafty. Najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1.462 eura za liter benzínu a 1,389 eura za liter nafty.

V prípade Slovnaftu ide o zlacnenie oproti minulému týždňu o 3,5 centu za liter benzínu a 2,5 centu za liter nafty. V prípade Shell rozdiel predstavuje 2 centy na liter benzínu aj nafty. Na OMV rozdiel predstavuje 3 centy v prípade benzínu a 4 centy v prípade nafty. Na Orlen benzínke predstavuje medzitýždňový rozdiel 0 centov v prípade benzínu a 1 cent v prípade nafty.

V priemere klesli ceny o 1,6 eura na liter, tvrdí Štatistický úrad

Ceny benzínov a motorovej nafty klesali dva mesiace za sebou, v 36. týždni v priemere o 1,6 centa na liter. Benzín 98 sa dostal na hodnoty zo začiatku tohto roka, benzín 95 je najlacnejší v tomto roku a cena nafty klesla na 14-mesačné minimum. Spotrebitelia platili za pohonné hmoty medziročne menej o vyše 10 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Priemerná cena benzínu 98 bola počas 36. týždňa na úrovni 1,716 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnel o 2,1 centa. Benzín 95 sa predával za 1,516 eura, medzitýždňovo jeho cena klesla o 1,3 centa. Motorová nafta dosiahla hodnotu 1,428 eura za liter, oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnela o 1,5 centa.

Ceny plynov sa za posledný týždeň menili iba mierne. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zdražel o 0,8 centa na 1,670 eura za kilogram. Skvapalnený ropný plyn (LPG) medzitýždňovo zlacnel iba nepatrne na hodnotu 0,717 eura za liter a cena stlačeného zemného plynu (CNG) sa mierne znížila na 1,601 eura za kilogram. Priemerná cena motorovej nafty bola v 36. týždni medziročne nižšia o 13,2 %, 98 oktánový benzín bol lacnejší o 10,7 % a cena 95 oktánového benzínu bola oproti vlaňajšku nižšia o 10,3 %. Cena plynu LNG bola vyššia o 14,1 %, LPG bol drahší o tri % a plyn CNG bol takmer na hodnote z minulého roka, zdražel iba o 0,1 %.

Analytik: Ceny ropy naďalej klesajú

Ceny pohonných hmôt v minulom týždni pokračovali v klesajúcom trende, pričom benzín poklesol o 0,85 % a nafta o 1,04 %. Cena ropy na burze sa prepadla o takmer desať percent a v istom bode sa dostala dokonca pod hranicu 70 dolárov (63,54 eura) za barel, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od roku 2021. V súčasnosti sa jej cena pohybuje na úrovni 70,5 dolára (64 eur) za barel ropy Brent, priblížil v piatok analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.

"Ceny ropy primárne poklesli z dôvodu slabšieho výhľadu na spotrebu ropných produktov, prevažne pohonných hmôt, keďže ekonomická aktivita u najväčšieho importéra ropy Číny vyzerá aj naďalej pochmúrne. To naznačujú stále prichádzajúce makroekonomické dáta, najnovšie o slabom raste spotrebiteľských cien. Taktiež trh práce u najväčšieho spotrebiteľa mierne oslabil, čo naznačuje možné spomalenie ekonomickej aktivity aj v Spojených štátoch," uviedol odborník. Ďalším faktorom poklesu ceny sú podľa neho očakávania nízkeho rastu dopytu. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mala predpokladať slabší rast dopytu v tomto aj v nasledujúcom roku, čo obchodníkom potvrdzuje ich predpoklady. Na cenách ropy sa mal prejaviť aj pokles geopolitického napätia, keďže situácia medzi Iránom a Izraelom sa zmiernila.

Na druhej strane však podľa Nemkyho vzniká nové riziko súvisiace s počasím, keďže aktuálne je v Mexickom zálive uzatvorených až 39 % ropných vrtov z dôvodu prichádzajúceho hurikánu Francine. To by malo obchodníkov znervózňovať, a tak tlačiť ceny ropy mierne nahor. Tí by sa však mali stále zameriavať na dlhodobé trendy na trhu, čím ceny ropy ostávajú na predkrízových úrovniach. "Organizácia OPEC+ taktiež prispieva mierne ku vyšším cenám ropy, keďže uvoľnenie reštrikcií, ktoré sa mali začať už začiatkom októbra presunula o ďalšie dva mesiace. Výrazne na to však ceny ropy nereagovali, keďže OPEC má čím ďalej tým menšie postavenie a obchodníci sa pozerajú skôr na dlhodobé vyhliadky," spresnil analytik.

Ceny veľkoobchodných palív v Rotterdame podľa neho pokračovali v poklese v reakcii na nižšie ceny hlavného vstupu na burze. Očakávania na ďalší týždeň by mali byť stále nastavené na pokračujúci pokles cien na čerpacích staniciach. "Dlhodobo však vidím takéto nízke ceny ropy ako nereálne, keďže na trhu je množstvo rizík, od geopolitiky, po riziká na počasí až po robustnú americkú ekonomiku. Krátkodobo však budeme môcť pozorovať na týchto štatistikách ešte nižšie ceny pohonných hmôt," uzavrel Nemky.

A čo ceny palív v Európe?

Slovensko sa naďalej nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,529 eura sa ale radíme medzi krajiny s drahším benzínom v rámci okolitých krajín. O trochu drahšie, ako u nás, tankujú v Rakúsku, kde je aktuálne cena za liter benzínu 1,531 eura. Lacnejšie, ako na Slovensku, motoristi tankujú aj v Maďarsku, kde liter benzínu stojí 1,515 eura, v Česku 1,475 eura a v Poľsku 1,471 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

Napríklad, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,298 eura. Naopak, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu viac, ako na Slovensku, a to 1,555 eura. Drahší benzín je aj v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,796 eura za liter. Ešte drahší benzín je v Grécku, za liter dovolenkári zaplatia 1,807 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 1,941 eura.

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov, a to za priemernú sumu 1,443 eura. Lacnejší je len v Česku, a to na úrovni 1,407 eura za liter. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je už aj v Poľsku, a to na úrovni 1,471 eura za liter. V Maďarsku motoristi zaplatia 1,532 eura za liter a v Rakúsku 1,534 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,424 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,277 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,531 eura za liter či Taliansku - 1,668 eura za liter, kde je druhá najdrahšia nafta v rámci EÚ. Najdrahšiu naftu tankujú Belgičania, a to 1,697 eura za liter.

