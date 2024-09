SaS a mimoparlamentné pravicové strany vyzvali premiéra vysvetliť cestu do Číny

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal jasne prezentovať, s akými postojmi ide do Číny a čo ide dohodnúť. Vyzvala ho na to opozičná SaS spolu s mimoparlamentnými stranami Fórum, ODS a Modrí-ES združenými v iniciatíve Pravicový blok.