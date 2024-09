Piatkové rokovanie otvoril generálny prokurátor: Predstavil výročnú správu

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Žilinka v správe pripomenul, že aj v minulom roku predstavovala najvyšší podiel trestnej činnosti majetková trestná činnosť, v rámci ktorej je výrazne zvýšený trend jej páchania vo virtuálnom prostredí prostredníctvom počítačových sietí, najmä pri trestnom čine podvodu.

Plénum by malo podľa programu prebrať aj správu o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti, ako aj žiadosť Úradu inšpekčnej služby o oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. V piatok by mali poslanci podľa dohody rokovať len do 12.00 h.