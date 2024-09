AKTUÁLNE Skontrolujte si radiátory: V TÝCHTO mestách práve spustili vykurovanie

(Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Vykurovacia sezóna síce oficiálne podľa vyhlášky začína 1. septembra, reálne sa ale kúrenie spúšťa až keď priemerná denná teplota vonku klesne pod 13 stupňov aspoň dva dni po sebe. To sa síce zatiaľ nestalo, no na aktuálnu predpoveď ochladenia už reaguje spoločnosť MH Teplárenský holding, ktorá aj z dôvodu, aby si odberatelia mohli odskúšať svoje zariadenia, spúšťa na viacerých miestach Slovenska vykurovanie do skúšobnej prevádzky.