Slovenky odohrajú benefičný zápas, výťažok venujú na boj proti rakovine

V piatok 27. septembra na bratislavských Pasienkoch odohrajú hráčky slovenskej reprezentácie prípravný zápas, ktorý sa bude zároveň niesť v znamení charitatívnej akcie. Počas doprovodných akcií projekt podporia známe osobnosti ako raper Majself či speváčka Martina Schindlerová. Návštevníci sa zabavia na celodennom programe, počas ktorého ich čaká autogramiáda, zápasy mládežníckych reprezentácií a fanzóna. "Ženská hádzanárska reprezentácia odohrá svoj prvý a posledný prípravný zápas na Slovensku, ktorý budú mať na ceste na ME. Tie sa konajú na prelome novembra a decembra v Rakúsku a Maďarsku, naša skupina bude v Innsbrucku. Po dlhých ôsmich rokoch sa predstavia v hlavnom meste v stretnutí proti reprezentantkám z Faerských ostrovov," uviedol Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Na reprezentantky čaká rušná jeseň. Ešte pred európskym šampionátom absolvujú náročnú prípravu, počas ktorej sa stretnú s viacerými reprezentáciami. Jej štart v domácom prostredí je preto veľmi dôležitý, aby ich prípadné víťazstvo dobre naladilo do ďalších zápasov. "Na ME v Rakúsku sa predstavíme prvýkrát po dvanástich rokoch. Prípravu na toto podujatie začíname dvojzápasom s Faerskými ostrovmi. Po ôsmich rokoch sa tešíme na zápas v našom domovskom stánku. Chceli sme ho preto spojiť s charitatívnou akciou. Premýšľali sme o tom, že by sme sa dotkli témy, ktorá sa týka celej spoločnosti. Rakovina a iné civilizačné ochorenia sú problémom, na ktorý je dôležité neustále upozorňovať, preto sme sa nakoniec rozhodli pre tento projekt," povedal Holeša v tlačovej správe.

Október sa už tradične nesie v znamení prevencie a boja proti onkologickým chorobám. Keďže rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením postihujúcim ženy, SZH sa rozhodol venovať celý výťažok zo vstupného a sponzorské finančné dary pre Združenie priateľov NOÚ, ktoré pri Národnom onkologickom ústave funguje 15 rokov. To pomohlo postupom času z tejto štátnej inštitúcie vybudovať špičkové onkologické pracovisko na Slovensku. "Veľmi si vážim, že si z množstva organizácií na podporu vybrali práve naše združenie. Od roku 2009 sme v Národnom onkologickom ústave preinvestovali už cez tri milióny eur od našich darcov a podporovateľov. Zmodernizovali sme viaceré oddelenia, vytvorili unikátne centrá excelentnosti, dokonca sme v spolupráci s poprednými súčasnými slovenskými umelcami vybudovali v našej nemocnici už šesť galérií moderného umenia. To všetko preto, aby naši pacienti i zamestnanci mohli existovať v príjemnom a bezpečnom prostredí. Je dokázané, že umenie lieči a šport je v istom zmysle tiež majstrovským umením, má priaznivé účinky na naše zdravie a zlepšuje pozitívne myslenie," skonštatoval klinický onkológ Jozef Dolinský, predseda Združenia priateľov NOÚ.

Hráčky nastúpia symbolicky v ružových dresoch. Slovenky plánujú podporiť podobné projekty aj v budúcnosti. "Chceme, aby sa naše dievčatá stali vzorom v tom, že sa venujú prevencii rakoviny prsníka, očkovaniu proti HPV a motivovali tak aj iné mladé ženy," dodal šéf slovenskej hádzanej. Ambasádorkou takýchto akcií sa stala bývalá miss Eva Novotová Verešová. "Oslovil ma prezident SZH a je to pre mňa pocta. Ku športu mám veľmi blízko, najmä ako fanúšička. Mám 16 a 18-ročných synov, ktorí sa od malička venujú športu a momentálne dosahujú krásne výsledky v súťažiach Spartan Race. Rovnako ako fandím svojim chlapcom, budem podporovať aj mladé húževnaté dievčatá v našej hádzanárskej reprezentácii. Je škoda, že verejnosť toho veľa nevie o ich úspechoch, pretože si to zaslúžia," povedala Novotová Verešová a dodala: "Teším sa, že takto zároveň podporíme myšlienku prevencie, ktorá sa týka všetkých žien. Prevencia by mala byť pre nás rovnaký základ ako umytie zubov každý deň. Často vďaka nej dokážeme predísť vážnejším následkom. Preto na ňu nesmieme zabúdať."