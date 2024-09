Danko reaguje na Sulíkov odchod z parlamentu: PS má podiel na vládnutí, SNS chce rozvíjať kultúru

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dodal, že týmto politikom sa vracia, čo zasiali v časoch svojej vlády. "Asi po prvýkrát mám chuť poslať Sulíkovi fľašu koňaku," reagoval Danko na informáciu, že sa expredseda SaS rozhodol vrátiť poslanecký mandát v Národnej rade (NR) SR.

Prijatie novely Trestného zákona poukazuje na jednotu koalície, tvrdí Andrej Danko (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Vyčíta mu napríklad, že opätovne zvýšil dane živnostníkom s obratom do 100 000 eur, ktorým pôvodne na základe návrhu SNS znížili daň z príjmu na 15 percent. "Sulík bol pre mňa tvrdý politický súper. Uvidíme, čo je za tým," dodal Danko na margo rozhodnutia politika SaS odísť z parlamentu.

Podiel na vládnutí v predchádzajúcom volebnom období má podľa Danka aj Progresívne Slovensko (PS), ktoré sa k nemu nepriznáva. "Mali premiéra Ódora, aj prezidentku Čaputovú," pripomenul. Od politikov hnutia Slovensko Danko očakáva, že sa môžu pokúsiť využiť na svoju propagáciu rokovania parlamentu. "Akonáhle uvidia, že klesajú, budú sa snažiť zaujať teátrami. Žiaľbohu, na niektorých ľudí to funguje," povedal.

Navrhuje sprísniť rokovací poriadok

Podpredsedovi NR SR poverenému vedením parlamentu, Petrovi Žigovi (Hlas-SD), by preto odporučil sprísniť zákon o rokovacom poriadku NR SR. "Podporíme ho, ak príde s návrhmi, aj mu poradíme," tvrdí Danko. Hoci SNS nie je ochotná vymeniť post predsedu parlamentu za niektoré zo svojich ministerstiev, Andrej Danko nepovažuje tému za uzavretú. "Téma sa skončí, keď bude nový predseda NR SR," povedal.

Upozornil, že ambíciu SNS obsadiť tento post podporil aj Smer-SD, ktorý má kľúčovú zásluhu na tom, že sa slovenským prezidentom stal expredseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. "Bol som predsedom NR SR a oceňujem podporu Roberta Fica, ale Hlas má predstavu, že by mal mať aj prezidenta, aj predsedu parlamentu," povedal Danko.

Dôstojné oslavy 80. výročia SNP

Oslavy 80. výročia SNP považuje Danko za dôstojné a oceňuje aj komplexný priamy prenos, ktorý z nich urobila STVR. Pripomína, ako rezort obrany v gescii SNS pred piatimi rokmi prišiel s koncepciou vojenskej prehliadky v Banskej Bystrici. "Pamätám si 75. výročie. S malou dušičkou sme organizovali prvú prehliadku a zvládli sme to," pripomenul.

Tri ministerstvá v gescii SNS by podľa Danka mali pracovať v synergii tak, aby sa rozvoj životného prostredia, turistického ruchu, kultúry a športu navzájom dopĺňali. Napríklad zdroje z predaja emisií by sa mali využiť aj na podporu obnovy kultúrnych pamiatok. "Knižnice, rôzne múzeá, investície do hradov a zámkov v kombinácii s cestovným ruchom," konštatoval Danko. "Chceme daňovo oslobodiť podnikateľov pri investícii do športu a do rekonštrukcie kultúrnej pamiatky," dodal.