Príplatky pre policajtov: Pomoc alebo podvod? Hnutie Slovensko žiada odstúpenie ministra vnútra

Podľa bývalého ministra vnútra a poslanca Národnej rady (NR) SR za hnutie Romana Mikulca príplatky nie sú súčasťou platov policajtov a nebudú mať vplyv na ich sociálne zabezpečenie. Príslušníci PZ tak nebudú mať ani vyššie výsluhové dôchodky.

Návrh na stabilizačný príspevok, o ktorom má parlament rokovať, je podľa poslanca NR SR Gábora Grendela (hnutie Slovensko) podvodom na policajtoch. "Minister vnútra ešte pred prezidentskými voľbami sľuboval policajtom modré z neba. Sľuboval im zvýšenie platov, nie nejaké jednorazové náborové alebo stabilizačné príspevky," argumentoval Grendel a pripomenul vyjadrenie Šutaja Eštoka, v ktorom minister hovorí, že za policajtov bude "boxovať", aby im štát "platy" zvýšil.Grendel zároveň poukázal na to, že časť policajtov na náborový alebo stabilizačný príspevok vo výške 5000 eur nemá nárok. Podľa poslanca by minister vnútra mal zo svojej funkcie odstúpiť.

Bývalá vláda podľa exministra Mikulca zvýšila hasičom, horským záchranárom a policajtom platy systémovo o viac ako 20 percent. Tvrdí, že v Hasičskom a záchrannom zbore sú v súčasnosti desiatky ľudí, ktorí pre stav rezortu vnútra zvažujú odchod.V prípade, že by zákon parlamentom prešiel, policajti pôsobiaci v zbore dlhšie ako 20 rokov by mohli dostať stabilizačný príspevok 5000 eur. Rovnakú sumu môžu získať začínajúci policajti. Zákon upravuje aj výšku príspevku na bývanie. Mohol by sa zvýšiť v priemere o 200 eur. Návrh zákona je zaradený v programe aktuálnej schôdze parlamentu spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie.