Od septembra sa mení prístup k tehotným študentkám a študentom s deťmi na vysokých školách

BRATISLAVA - Na vysokých školách (VŠ) sa upraví prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Zmeny sa dotknú aj študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov. Úprava sa týka najmä učebných plánov, prerušení štúdia a platenia školného. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách, ktorá v nedeľu nadobudla účinnosť.