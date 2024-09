Bezpečnostné dotazníky realizované na školách budú vyhodnotené tento mesiac

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Bezpečnostné dotazníky realizované na základných školách (ZŠ) a stredných školách (SŠ) budú vyhodnotené tento mesiac. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva vnútra (MV) SR Lucia Kurilovská. Spomenula aj ďalšie bezpečnostné opatrenia. Každá škola má podľa nej prideleného takzvaného kontaktného policajta, pričom dohromady ide o 2050 policajtov. Priblížila, že v pláne majú tiež rozširovať základné pravidlá pre situáciu, keď je v škole aktívny útočník, a to "uteč, skry sa, bojuj".

"Môžeme deklarovať všetky skutočnosti tak, že sme pripravení na to, aby sme v čo najväčšom rozsahu vedeli zabezpečiť bezpečnosť na školách, eliminovať všetky prejavy protiprávnej činnosti. Všetko to, aby sa tí, ktorí sa v školách majú vzdelávať, rozvíjať, aby sa tam cítili bezpečne," uviedla v súvislosti so začiatkom školského roka Kurilovská.

archívne video

Na 20 školách spúšťajú mobilnú aplikáciu na anonymné nahlasovanie šikany (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Ako podotkla, bezpečnostné dotazníky budú vyhodnotené veľmi adresne a konkrétne pre každú ZŠ a SŠ, ktorá ho vyplnila. Išlo podľa nej o 80 percent všetkých škôl. Doplnila, že s ich vypĺňaním pomáhali policajti pridelení každej škole. Okrem toho podľa nej zabezpečujú bezpečnosť a vysvetľujú, akým spôsobom postupovať či ako vedieť identifikovať prejavy, ktoré hraničia s protiprávnou činnosťou. Komisár pre deti Jozef Mikloško skonštatoval, že deti sú pripravené na zložité situácie, ktoré môžu nastať. Z hľadiska vonkajšieho bezpečia je podľa neho všetko pripravené.

Kurilovská doplnila, že školy majú nastavené aj evakuačné plány. Taktiež pracujú na videu pre ZŠ a ŠŠ o tom, ako postupovať, keď je v budove aktívny útočník. "Toto ideme teraz vo výraznej miere rozširovať tak, aby sa to ku každému dostalo, aby každý vedel, ako postupovať," poznamenala.