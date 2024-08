MIMORIADNE Svetové burzy zažívajú paniku: Totálny prepad

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na finančných trhoch zavládli v ostatných dňoch obavy z možnej recesie americkej ekonomiky a investori začali vo veľkom presúvať peniaze do bezpečných aktív. Už v piatok prudko klesli akcie v USA a v pondelok sa tento stav premietol aj do Ázie, pričom prepadom začali týždeň aj európske akcie. Situácia sa navyše odzrkadlila aj na cene kryptomien a Bitcoin už opäť klesol pod 50-tisíc dolárov.

Nepriaznivá piatková správa o vývoji trhu práce v USA vyvolala obavy z recesie americkej ekonomiky, ktorá je najväčšou na svete. Miera nezamestnanosti v USA v júli vzrástla na 4,3 percenta z júnových 4,1 percenta, a dostala sa tak na najvyššiu úroveň od októbra 2021. Júlová tvorba pracovných miest v USA navyše oproti júnu citeľne spomalila a výrazne zaostala za očakávaniami analytikov.

To spustilo výpredaj na Wall Street. Akcie v USA v piatok prudko klesli, keď kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average stratil viac ako 600 bodov a technologický index Nasdaq Composite sa dostal do pásma korekcie. Ekonómovia sa obávajú, že americká centrálna banka (Fed) ponechala úrokové sadzby vysoko príliš dlho, čím stiahla ekonomiku do recesie.

Podľa analytika XTB Tomáša Cvernu sa aj začiatok nového týždňa sa na akciových trhoch nesie v duchu chaosu. Piatkové zverejnenie údajov z amerického trhu práce podľa neho zvýšilo stávky na príchod recesie. Trh práce je tak výrazný spúšťač obáv o blízku budúcnosť americkej i globálnej ekonomiky. "Investori opúšťajú rizikové aktíva, ako sú akcie alebo kryptomeny, a uchyľujú sa do dlhopisov. To má za následok pokles ich výnosov," upozornil.

Čierny pondelok na japonskej burze

Globálne akciové trhy čaká v pondelok jeden z najhorších dní v histórii, povedal pre ČTK analytik Purple Trading Patr Lajsek. Termínové kontrakty na americké akciové indexy podľa neho ukazujú doslova apokalypsu. Index VIX, ktorému sa inak hovorí indikátor strachu a volatility, dopoludnia pridával vyše 50 percent a od minulého pondelka pridal 100 percent.

Tragický týždeň zažívajú aj investori v Japonsku. Akcie v krajine vychádzajúceho slnka totiž v pondelok prudko oslabili. Ich hlavný index Nikkei 225 sa prepadol o 12,40 percenta a uzavrel obchodovanie na 31 458,42 bodu. Utrpel tak najprudší jednodňový pokles od roku 1987. Výrazne oslabovali tiež ďalšie ázijské burzy, v Južnej Kórei nakrátko dokonca zastavili obchodovanie.

Prepadom sa nevyhla ani Európa

Európske akcie začali týždeň prepadom, za ktorým podľa analytikov stoja rovnako obavy ohľadom vývoja ekonomiky Spojených štátov. Paneurópsky akciový index STOXX Europe 600 krátko po začatí pondelňajšieho obchodovania zostúpil až na 481,73 bodu, čo bola najnižšia úroveň za takmer pol roka.

Okolo 10:00 SELČ potom strácal asi 2,4 percenta a pohyboval sa blízko 486 bodov. Už v piatok indikátor odpísal 2,7 percenta. K jeho poklesu výrazne prispievajú akcie bankových a technologických spoločností.

Bitcoin klesol pod 50-tisíc

Aj ceny popredných kryptomien v pondelok prudko klesajú. Bitcoin podľa údajov serveru CoinDesk okolo 08: 30 SELČ strácal zhruba 19 percent a zostúpil pod 50-tisíc dolárov. Ether v rovnakom čase odpisoval zhruba 25 percent a dostal sa pod 2 200 dolárov.

"Je to veľká pripomienka toho, že bitcoin a kryptomeny vo všeobecnosti sú rizikové aktíva a nachádzajú sa na špičke rizikového spektra," uviedol podľa agentúry Reuters analytik Tony Sycamore zo spoločnosti IG. Cena bitcoinu sa dnes dostala na najnižšiu úroveň od februára. V marci sa bitcoin vyšplhal na rekord v blízkosti 74-tisíc dolárov.